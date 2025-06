Zoë Më vertrat die Schweiz am ESC – nun will sie richtig durchstarten. Bild: keystone

Zoë Mës Gesicht prangt jetzt mit Name am New Yorker Times Square

Der Schweizer ESC-Teilnehmerin wird mit Namen und Gesicht an einem der bekanntesten viel frequentierten Plätze der Welt eingeblendet – am New Yorker Times Square.

Das TV-Publikum vermochte Zoë Më am ESC nicht zu begeistern. Zu wenig schrill, zu wenig bunt, zu wenig laut für den Wettbewerb, sei ihre Darbietung gewesen, so eine gängige Einschätzung. Etwas bösere Stimmen meinten, dass Mës Lied «Voyage» schlicht qualitativ zu gut für den ESC gewesen sei. Ob das stimmt, sei mal dahingestellt, dass die junge Freiburgerin aber einiges auf dem Kasten hat, lässt sich nicht abstreiten – und auch nicht, dass diese Qualität bei einem anderen Publikum sehr gut ankommt.

Den jüngsten Beweis für letzteres liefert Spotify, der weltgrösste Musikstreamingdienst, der die junge Schweizerin zum monatlichen Gesicht einer speziellen Playlist gemacht hat. Damit wird ihr unter anderem die Ehre zuteil, in überlebensgrossem digitalem Format am New Yorker Times Square auf die abertausenden Menschen runterzublicken, die tagtäglich an der Broadway-Kreuzung verkehren.



Sie sei sprachlos gewesen, als sie das Foto gesehen habe, so die 24-Jährige gegenüber «20 Minuten». Dass sie derart prominent am Times Square erscheine, sei sogar «irgendwie surrealer, als am ESC teilzunehmen».

Mës Konterfei wird von Spotify für eine Gleichstellungs-Kampagne verwendet. Mit der «Equal GSA»-Playlist versucht der schwedische Streamingriese die Arbeit von Frauen und non-binären Musikschaffenden zu unterstützen. Monatlich wird jeweils eine Künstlerin ausgewählt, die dann von Spotify mit Werbung gepusht wird. Viele Botschafterinnen verzeichnen dadurch deutliche höhere Streamingzahlen.

Zoë Më prangt mit Gesicht und Namen am New Yorker Times Square. Bild: screenshot tiktok

Më, die nebst ihrer Musikkarriere ausgebildete Lehrerin ist, dürfte die zusätzliche Unterstützung sicherlich gerne in Anspruch nehmen.

Ob sie sie derzeit allerdings nötig hat, ist eine andere Frage: Ihr ESC-Stück «Voyage» eroberte trotz Publikums-Misserfolg nach dem Event die Welt und verzeichnet auf Spotify bereits fast 9,5 Millionen Streams. (con)