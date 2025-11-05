Trump vermeldet «gute» Handelsgespräche mit der Schweiz

US-Präsident Donald Trump hat nach eigenen Angaben hochrangige Schweizer Vertreterinnen und Vertreter getroffen.

Dabei seien vor allem Handelsfragen besprochen worden, schrieb Trump am Dienstag (Ortszeit) auf seiner Plattform Truth Social.

Ob es Fortschritte bezüglich des hohen Zollsatzes gegen die Schweiz gibt, ist noch nicht bekannt. Bild: keystone

Sein Handelsbeauftragter Jamieson Greer werde die Gespräche mit der Schweizer Führung fortsetzen. «Ich möchte allen Anwesenden zu einer gut erledigten Arbeit gratulieren. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit in dieser Angelegenheit!», schrieb Trump weiter.

Unklar war vorerst, wo und in welchem Rahmen das Treffen stattfand und wer daran teilnahm. Auch von Seiten der Schweizer Behörden gab es dazu zunächst keine Angaben.

Die Schweiz ist von der protektionistischen Handelspolitik des republikanischen Ex-Präsidenten besonders betroffen. Anfang August hatte Trump Strafzölle von 39 Prozent auf zahlreiche Schweizer Produkte angekündigt – einer der weltweit höchsten Sätze, die die USA ihren Handelspartnern auferlegt haben.

Die Massnahme trifft die Schweizer Wirtschaft hart: Betroffen sind unter anderem die Uhren- und Maschinenindustrie sowie die Lebensmittelbranche mit Schokolade und Käse. Auch die Pharmabranche befürchtet erhebliche Mehrbelastungen, da Washington darüber hinaus mit weiteren massiven Aufschlägen gedroht hatte.

Kurz vor Inkrafttreten der Zölle am 7. August waren Bundespräsidentin Karin Keller-Sutter und Wirtschaftsminister Guy Parmelin zu Gesprächen nach Washington gereist. Ein Treffen mit US-Aussenminister Marco Rubio brachte damals jedoch keinen Durchbruch im Zollstreit. (sda/afp)