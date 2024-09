In New York findet die 79. UNO-Generalversammlung statt. Bild: keystone

Schweiz erhält Uno-Mandat für Treffen zum Nahost-Konflikt

Die Schweiz hat das Mandat erhalten, innerhalb von sechs Monaten ein Treffen der Vertragsparteien der Genfer Konventionen über den Nahost-Konflikt zu organisieren. Das entschied die UNO-Generalversammlung am Mittwoch in New York.

UN-Vollversammlung fordert Rückzug Israels

Mit einer deutlichen Mehrheit von 124 Stimmen fordert die UN-Vollversammlung den Rückzug Israels aus besetzten Palästinensergebieten innerhalb eines Jahres. 43 Staaten – darunter Deutschland – enthielten sich bei der Abstimmung einer entsprechenden Resolution im grössten UN-Gremium mit 193 Mitgliedsstaaten.

Israel selbst sowie die Vereinigten Staaten stimmten zusammen mit zwölf weiteren Ländern gegen die Beschlussvorlage, die völkerrechtlich nicht bindend ist. Einige Staaten stimmten nicht ab.

(sda/dpa)