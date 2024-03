Mô Bleeker: Diese Schweizerin ist neue Beraterin von UN-Generalsekretär Guterres

Die Schweizerin Mô Bleeker ist neue Sonderberaterin von Generalsekretär António Guterres für die Schutzverantwortung (UN Special Adviser on Responsibility to Protect). Guterres gab die Ernennung am Dienstag in New York bekannt.

Mô Bleeker wurde von António Guterres persönlich ernannt. Bild: X/Swiss MFA

Bleeker wird den Ugander George William Okoth-Obbo ersetzen; sie war zuletzt Gesandte des Eidgenössischen Departements für auswärtige Angelegenheiten (EDA) für die Verhütung von Gräueltaten.

Zuvor war sie unter anderem in Kolumbien als Gesandte für die Umsetzung des Friedensabkommens zwischen den Revolutionären Streitkräften Kolumbiens (FARC) und der Regierung sowie für die Friedensgespräche zwischen der Nationalen Befreiungsarmee (ELN) und den Behörden tätig. (sda)