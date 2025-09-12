bedeckt, wenig Regen13°
US-Handesminister Lutnick glaubt an Deal im Zollstreit mit der Schweiz

epa12287418 Commerce Secretary Howard Lutnick looks on as President Donald Trump and Apple CEO Tim Cook announce an additional $100 billion Apple investment in the US in the Oval Office of the White H ...
US-Handelsminister Howard Lutnick.Bild: keystone

Lutnick zum Zollstreit: «Werden wahrscheinlich einen Deal mit der Schweiz abschliessen»

12.09.2025, 10:1612.09.2025, 10:41
Kommt Bewegung in den Zoll-Streit mit den USA? US-Handelsminister Howard Lutnick sprach am Donnerstag in einem Interview mit dem US-Sender CNBC über verschiedene Handelsabkommen, auch die Schweiz sowie Taiwan, Südkorea und Indien wurden erwähnt. Momentan gelten für viele Schweizer Exporte noch Zölle in der Höhe von 39 Prozent.

Konkret sagte er: «Ich denke, wird werden uns mit Indien einigen, sobald sie aufhören, russisches Öl zu kaufen. Wir stehen kurz vor einem grossen Deal mit Taiwan. Wahrscheinlich werden wir auch einen Vertrag mit der Schweiz abschliessen.»

Video: watson

Die Äusserungen kommen überraschend daher. Nach der Reise von Wirtschaftsminister Guy Parmelin am Freitag vor einer Woche hatte Lutnick gegenüber Bloomberg noch betont, er sei nicht optimistisch, was einen Deal anbelange. (ome)

avatar
Okay, Boomer
12.09.2025 10:21registriert Juli 2022
Was Lutnick sagt, ist völlig irrelevant. Das stabile Genie entscheidet nach Tagesform.
625
avatar
Der Micha
12.09.2025 10:25registriert Februar 2021
Ich mag einfach nicht niedrig das Niveau unter Trump geworden ist. Mittlerweile wird alles als "Deal" bezeichnet. Für mich ist dieses Wort schlicht ein Unwort geworden.

Es handelt sich hierbei um ein Freihandelsabkommen, was Einfluss auf die Weltwirtschaft hat. Es ist kein Gebrauchswagen.
458
avatar
Dr. Atomi
12.09.2025 10:30registriert Juli 2024
Das Wort "Deal" gilt nur für Amerika für uns nennt sich das "über den Tisch gezogene Entscheidung"
324
