US-Handelsminister Howard Lutnick. Bild: keystone

Lutnick zum Zollstreit: «Werden wahrscheinlich einen Deal mit der Schweiz abschliessen»

Kommt Bewegung in den Zoll-Streit mit den USA? US-Handelsminister Howard Lutnick sprach am Donnerstag in einem Interview mit dem US-Sender CNBC über verschiedene Handelsabkommen, auch die Schweiz sowie Taiwan, Südkorea und Indien wurden erwähnt. Momentan gelten für viele Schweizer Exporte noch Zölle in der Höhe von 39 Prozent.

Konkret sagte er: «Ich denke, wird werden uns mit Indien einigen, sobald sie aufhören, russisches Öl zu kaufen. Wir stehen kurz vor einem grossen Deal mit Taiwan. Wahrscheinlich werden wir auch einen Vertrag mit der Schweiz abschliessen.»

Video: watson

Die Äusserungen kommen überraschend daher. Nach der Reise von Wirtschaftsminister Guy Parmelin am Freitag vor einer Woche hatte Lutnick gegenüber Bloomberg noch betont, er sei nicht optimistisch, was einen Deal anbelange. (ome)

