Die limitierte Zoll-Uhr gibt es auch im Drive-Thru Store in Biel. Bild: KEYSTONE

Mit dieser Zoll-Uhr stichelt Swatch gegen Trump

Die 39-Prozent-Zölle von US-Präsident Donald Trump trafen die Schweizer Uhrenindustrie besonders hart. Swatch geht nun in die Offensive und hat eine Zoll-Uhr kreiert.

«What if...Tariffs?» lautet der Name des neuen Modells. Man hoffe, dass es eine limitierte Auflage ist, heisst es auf der Internetseite von Swatch. Auf Anfrage von watson ergänzt das Unternehmen: «Denn sobald die USA ihre Zölle für die Schweiz ändern, werden wir den Verkauf dieser Uhr sofort einstellen.»

Erhältlich ist die Uhr seit Mittwoch und exklusiv nur in der Schweiz, nämlich in 11 Filialen – darunter Zürich, Basel, Bern, Luzern, Lausanne, Biel oder Genf – und online.

Kleine Anspielungen auf die 39-Prozent-Zölle

Das Spezielle an dem Modell: Die Ziffern 9 und 3 sind vertauscht – eine Anspielung auf die 39 Prozent. Oder wie es Swatch im Onlineshop bezeichnet: «Die Umkehrung der arabischen Ziffern 3 und 9 auf dem Zifferblatt verweist subtil auf die Zahl 39. Zusammen mit dem Prozentzeichen auf dem Batteriedeckel deutet diese Umkehrung auf die von den USA gegen die Schweiz verhängten Zölle hin.»

Die Ziffern 9 und 3 sind vertauscht. Bild: Swatch

«Es handelt sich bei der Werbung um eine positive Provokation – ein Augenzwinkern. Es liegt in der DNA von Swatch, positiv zu provozieren», heisst es auch auf Anfrage. Auch in der Schweiz soll die Uhr im Hinblick auf die Zölle einiges bewirken: «Wir müssen unsere Regierung wachrütteln, die diese Angelegenheit scheinbar vergessen hat.»

Die Uhr hat ein quadratisches Gehäuse aus Bioceramic und ein blaues Zifferblatt. Es handelt sich zudem um ein Quarz-Uhrwerk. Auch der Preis spielt auf die US-Zölle an: Die Uhr kostet 139 Franken. (vro)