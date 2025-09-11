wechselnd bewölkt17°
DE | FR
burger
Wirtschaft
USA

Swatch stichelt mit 39-Prozent-Uhr gegen Trumps Zölle

Le batiment du siege du Swatch Group avec la Cite du Temps le jeudi 9 mai 2024 a Bienne dans le canton de Berne. (KEYSTONE/Jean-Christophe Bott)
Die limitierte Zoll-Uhr gibt es auch im Drive-Thru Store in Biel. Bild: KEYSTONE

Mit dieser Zoll-Uhr stichelt Swatch gegen Trump

Die 39-Prozent-Zölle von US-Präsident Donald Trump trafen die Schweizer Uhrenindustrie besonders hart. Swatch geht nun in die Offensive und hat eine Zoll-Uhr kreiert.
11.09.2025, 11:0011.09.2025, 11:31
Mehr «Wirtschaft»

«What if...Tariffs?» lautet der Name des neuen Modells. Man hoffe, dass es eine limitierte Auflage ist, heisst es auf der Internetseite von Swatch. Auf Anfrage von watson ergänzt das Unternehmen: «Denn sobald die USA ihre Zölle für die Schweiz ändern, werden wir den Verkauf dieser Uhr sofort einstellen.»

Erhältlich ist die Uhr seit Mittwoch und exklusiv nur in der Schweiz, nämlich in 11 Filialen – darunter Zürich, Basel, Bern, Luzern, Lausanne, Biel oder Genf – und online.

Kleine Anspielungen auf die 39-Prozent-Zölle

Das Spezielle an dem Modell: Die Ziffern 9 und 3 sind vertauscht – eine Anspielung auf die 39 Prozent. Oder wie es Swatch im Onlineshop bezeichnet: «Die Umkehrung der arabischen Ziffern 3 und 9 auf dem Zifferblatt verweist subtil auf die Zahl 39. Zusammen mit dem Prozentzeichen auf dem Batteriedeckel deutet diese Umkehrung auf die von den USA gegen die Schweiz verhängten Zölle hin.»

Swatch 39 Prozent Uhr Zoll Uhr Tariffs
Die Ziffern 9 und 3 sind vertauscht.Bild: Swatch

«Es handelt sich bei der Werbung um eine positive Provokation – ein Augenzwinkern. Es liegt in der DNA von Swatch, positiv zu provozieren», heisst es auch auf Anfrage. Auch in der Schweiz soll die Uhr im Hinblick auf die Zölle einiges bewirken: «Wir müssen unsere Regierung wachrütteln, die diese Angelegenheit scheinbar vergessen hat.»

Die Uhr hat ein quadratisches Gehäuse aus Bioceramic und ein blaues Zifferblatt. Es handelt sich zudem um ein Quarz-Uhrwerk. Auch der Preis spielt auf die US-Zölle an: Die Uhr kostet 139 Franken. (vro)

Mehr zum Thema:

Swatch-Chef Hayek fordert Konfrontationskurs mit Donald Trump
DANKE FÜR DIE ♥
Würdest du gerne watson und unseren Journalismus unterstützen? Mehr erfahren
(Du wirst umgeleitet, um die Zahlung abzuschliessen.)
5 CHF
15 CHF
25 CHF
Anderer
Oder unterstütze uns per Banküberweisung.
Themen
Die ganze Liste: Diese Zölle verteilt Trump
1 / 6
Die ganze Liste: Diese Zölle verteilt Trump
Auf Facebook teilenAuf X teilen
Das sagt Bundespräsidentin Karin Keller-Sutter am 1. August zu Trumps Strafzöllen
Video: watson
Das könnte dich auch noch interessieren:
Du hast uns was zu sagen?
Hast du einen relevanten Input oder hast du einen Fehler entdeckt? Du kannst uns dein Anliegen gerne via Formular übermitteln.
14 Kommentare
Zum Login
user avatar
Dein Kommentar
YouTube Link
0 / 600
Hier gehts zu den Kommentarregeln.
Die beliebtesten Kommentare
avatar
G. Laube
11.09.2025 11:13registriert April 2020
Mit Kreativität kann man sogar von dem Zolldebakel noch profitieren. Gut gemacht SWATCH 👍
Aber wieso in grau/beige und nicht in 🍊?
310
Melden
Zum Kommentar
14
Meistgelesen
1
Apple enthüllt das superdünne iPhone Air und die iPhone-17-Reihe – so viel kosten sie
2
Error 404: Fail-Dienstag not found
3
Sitzung des UN-Sicherheitsrats beantragt +++ Polen will Luftverkehr einschränken
4
Leute mit kläglicher Arbeitsmoral – in 31 tragisch-lustigen Bildern
5
Täter weiterhin unbekannt und flüchtig – 5 Punkte zum Attentat auf Charlie Kirk
Meistkommentiert
1
Wolfsburg verpflichtet Dänen-Star Eriksen +++ FCSG verleiht Stürmer Csoboth
2
Maurer: «China ist für mich inzwischen sicherer als die Schweiz» – Experte schätzt ein
3
Wegen 13. AHV: Mehrwertsteuer soll befristet erhöht werden
4
Picdump 156 – Jubiläum, 3 Jahre Memes mit Sergio
5
«Die Nato befindet sich im Dilemma» – Osteuropa-Experte zu Luftraumverletzung in Polen
Meistgeteilt
1
US-Sender feuert Kommentator wegen «inakzeptabler» Kirk-Aussage
2
Russland mit neuen Drohnenangriffe auf Ukraine ++ Kreml-Oberpropagandistin «schwerkrank»
3
Nationalrat will internationale Adoptionen nicht verbieten
4
Belarus will «verirrte Drohnen» abgeschossen haben
5
«Trump ist der Hitler unserer Zeit»: Demonstrierende beschimpfen Trump bei Abendessen
«Der beste Schutz gegen Inflation sind Aktien»
Kryptos in Ehren, aber ist es nicht sinnvoller, in Schweizer Aktien zu investieren? Wie man das gut und kostengünstig macht und wie man dabei auch unsere KMU unterstützt, erklärt Lucas Bruggeman, CEO von BX Swiss, dem «Lidl der Finanzwelt».
«Die Börse neu denken» lautet das Leitmotiv von BX Swiss. Was genau ist da neu?
Früher war die Börse vor allem ein Platz für institutionelle Anleger. Wir wollen sie näher an den Privatanleger bringen. Wir wollen ein Marktplatz für alle sein.
Zur Story