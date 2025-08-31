klar18°
US-Gerichte bremsen Trump aus – Sahgal: «Schwächt Position der USA»

Das Urteil des US-Berufungsgerichts zu den Zöllen schwächt laut dem Chef der Schweiz-US-Handelskammer die Verhandlungsposition der US-Regierung gegenüber der Schweiz.
31.08.2025, 08:3931.08.2025, 08:50
Auf das Schweizer Angebot hat es wohl keinen direkten Einfluss mehr, wie Rahul Sahgal sagte. Die Schweiz habe ihr optimiertes Angebot nach Washington geschickt. «Das Ziel ist klar: Der Zoll von 39 Prozent muss möglichst rasch und stark gesenkt werden», sagte Sahgal in einem am Sonntag von der «NZZ am Sonntag» veröffentlichten Interview.

rahul sahgal, ceo schweizerisch amerikanische handelskammer
Rahul Sahgal ist CEO der Schweizerisch-US-amerikanischen Handelskammer.Bild: schweizerisch amerikanische handelskammer

Doch setze das Urteil die US-Administration unter zeitlichen Druck. «Wenn der Supreme Court die bisherige Rechtsgrundlage einschränkt oder gar für nicht anwendbar erklärt, bevor die Schweiz einen Deal mit den USA abschliesst, wird alles komplizierter für Washington», sagte er. Die US-Regierung müsste dann eine neue Rechtsgrundlage für die Zölle gegen die Schweiz finden.

Zum Hintergrund: Ein Berufungsgericht in den USA sprach dem US-Präsidenten Donald Trump am Freitag (Ortszeit) die Befugnis ab, unter Berufung auf ein Notstandsgesetz weitreichende Zölle auf Importprodukte zu verhängen. Die Schweizerisch-US-amerikanische Handelskammer geht laut Sahgal davon aus, dass die Zölle auf die Schweiz im Urteil mitgemeint sind. Die Entscheidung des Berufungsgerichts tritt aber nicht vor dem 14. Oktober in Kraft. Der US-Regierung bleibt damit Zeit, vor den Obersten Gerichtshof zu ziehen. Trump kündigte an, dies tun zu wollen.

Bundesrat will Trump Verzicht auf Digitalsteuer anbieten – scharfe Kritik

Wann und wie der Supreme Court entscheiden wird, ist offen. Sahgal rechnet nicht damit, dass der Oberste Gerichtshof dem US-Präsidenten einen Blankoscheck ausstellen wird – auch wenn der Gerichtshof eine konservative Mehrheit hat. Der Chef der Handelskammer hält es für möglich, dass das Gericht eine eingeschränkte Anwendung des Notstandgesetzes als Basis für Zölle erlaubt. (sda)

avatar
Überdimensionierte Riesenshrimps aka Reaper
31.08.2025 09:39registriert Juni 2016
Irrelevant.
Trump schert sich einen Deut um Gerichtsurteile.
Seine MAGA ebenfalls und der Supreme MAGA Court wird es absegnen.
433
Melden
Zum Kommentar
avatar
butlerparker
31.08.2025 08:49registriert März 2022
Der werte Herr unterliegt hier einer Fehleinschätzung. Das Gericht hat nicht die Zölle in Frage gestellt,sondern das Verfahren nach dem die Zölle erhoben wurden,also die Ausbremsung bzw. besser gesagt der Ausschluss der Parlamente. Es wird zwar für DT erheblich mühsamer, das durch beide Kammern zu bringen, aber ich befürchte,dass er mit den entsprechenden Drohungen gegen die eigenen Abgeordneten (auch das ein klares Indiz eines Diktators) sein Ziel letztendlich erreichen wird.
284
Melden
Zum Kommentar
avatar
Heinzbond
31.08.2025 11:20registriert Dezember 2018
Als ob sich der verurteilte Straftäter um ein weiteres Gerichtsurteil schert... Er geht einfach beim Supreme Court shoppen...
252
Melden
Zum Kommentar
Gleitschirmpilot bleibt an Seilbahnkabel hängen
Ein Gleitschirmpilot ist am Sonntagmorgen in das Kabel der Seilbahn von Charmey FR auf den Berg Vounetz geprallt. Dort blieb er hängen und musste mit Hilfe der Rega, der Rettungsstation Jaun und weiteren Spezialisten geborgen werden.
Zur Story