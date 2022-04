«Massaker» an Zivilisten in Butscha: Vorwürfe gegen Russland werden lauter

«Massaker» an Zivilisten in Butscha: Vorwürfe gegen Russland werden lauter

Die Menschenrechtsorganisation Human Rights Watch hat mehrere Fälle von mutmasslichen Kriegsverbrechen der russischen Armee bei Kiew, in Tschernihiw und Charkiw dokumentiert. Am Sonntag veröffentlichte sie ihren Bericht.

Französische Medienschaffende, die nach der Befreiung Zugang zur Stadt hatten, berichten von mindestens 20 Toten auf einer einzigen Strasse. Alle in zivil. «Diese Menschen wurden erschossen», zitiert die Agentur Agence France-Presse den Stadtpräsidenten von Butscha, Anatoly Fedoruk. 280 weitere seien in Massengräbern beerdigt worden.

Die Ukrainer hatten Butscha nach drei Wochen russischer Besatzung zurückerobert. Was die russischen Soldaten hier angerichtet haben, ist kaum in Worte zu fassen.

Konstyantyn steht in den Trümmern seiner Stadt Butscha. Russische Soldaten richteten hier ein Massaker an.

Konstyantyn steht in den Trümmern seiner Stadt Butscha. Russische Soldaten richteten hier ein Massaker an. Bild: keystone

«Massaker» an Zivilisten in Butscha: Vorwürfe gegen Russland werden lauter

Putins Soldaten massakrieren die Bevölkerung in Butscha – so reagiert die Schweiz

Genozid im Donbass – was ist dran an den russischen Vorwürfen? Der Faktencheck

Drohender Medikamente-Engpass, Krieg und steigende Prämien – das sind die Sonntagsnews

Schweizer Aspekte des Kriegs in der Ukraine, die Abstimmung über den Alkoholverkauf in der Migros und Engpässe bei Medikamenten: Das und mehr findet sich in den Sonntagszeitungen. Die Schlagzeilen in nicht verifizierten Meldungen: