Das abgestürzte Löschflugzeug, kurz vor dem Crash. Bild: keystone

Schweizer Touristen sind zurück von Rhodos +++ Löschflugzeug abgestürzt

Mehr «International»

Löschflugzeug abgestürzt

Ein Löschflugzeug ist in Griechenland während eines Einsatzes auf der Insel Euböa abgestürzt. Dies berichtete das griechische Staatsfernsehen. Ob die Piloten den Absturz am Dienstag überlebt haben, war zunächst unklar.

Das Staatsfernsehen veröffentlichte ein Video, das den Absturz zeigen soll. Zu sehen ist, wie die Maschine Wasser abwirft, zur Seite fliegt, an Höhe verliert und mit der rechten Tragfläche am Boden aufschlägt. Danach steigen Flammen und Rauch auf. In der Regel sind zwei Menschen an Bord solcher Löschflugzeuge.

Video: twitter/NationalIndNews

Nach ersten Informationen des Staatsrundfunks handelt es sich um ein Flugzeug des griechischen Zivilschutzes und nicht um eine ausländische Maschine, die im Kampf gegen die Flammen unterstützen. Mit einem Helikopter werde nach der abgestützten Maschine gesucht, berichtete ein Reporter des Staatsrundfunks weiter. (sda/dpa)

EDA: 135 Touristen zurückgekehrt

135 Touristinnen und Touristen sind in der Nacht auf Dienstag mit einem Sonderflug aus Rhodos in die Schweiz zurückgekehrt. Es gibt jedoch auch Feriengäste, die trotz des Waldbrands bleiben wollen. Das Aussendepartement EDA hat knapp 200 Anfragen beantwortet.

Insgesamt hätte der Airbus A320 Platz für 174 Passagiere geboten, sagte ein Sprecher der Fluggesellschaft Edelweiss am Dienstag auf Anfrage von Keystone-SDA. Der Sonderflug von der griechischen Insel war von Kuoni gemeinsam mit ITS Coop und Edelweiss organisiert worden.

Die Brände im Überblick: Video: watson/lucas zollinger

Allein von Kuoni und Helvetic Tours waren mehrere Dutzend Kundinnen und Kunden an Bord, wie die Medienstelle von Kuoni auf Anfrage mitteilte. Die Kosten würden ihnen nicht weiterverrechnet. Die Anzahl Gäste auf Rhodos nehme laufend ab, schrieb Kuoni. Es gebe aber auch Touristen, die vor Ort bleiben möchten «beziehungsweise weiterhin mit ihrer Anreise in diesen Tagen planen, obwohl wir eine kostenlose Rücktrittsmöglichkeit bis mindestens Ende Woche anbieten».

Seit dem Wochenende seien über 100 Kuoni-Reisende von der griechischen Ferieninsel zurückgekehrt. Darunter befänden sich allerdings auch Gäste, die mit dem regulär gebuchten Flug gereist seien.

Nur Registrierte sind bekannt

Unklar bleibt weiterhin, wie viele Schweizerinnen und Schweizer von der Evakuierung des Waldbrandgebiets betroffen waren. Das Eidgenössische Departement für auswärtige Angelegenheiten (EDA) hat lediglich Kenntnis von denjenigen Personen, die sich bei der Helpline oder auf der Website «Travel Admin» angemeldet haben.

Dies teilte das EDA am Dienstag auf Anfrage von Keystone-SDA mit. Diese Registrierungen sind jedoch nicht obligatorisch. Zudem haben mindestens 200 Schweizerinnen und Schweizer ihren Hauptwohnsitz auf Rhodos.

Seit Beginn der Evakuierung haben die EDA-Helpline und die Vertretung vor Ort rund 190 Anfragen beantwortet. Sie stammten von Betroffenen vor Ort, aber auch von besorgten Angehörigen und von Touristen, die eine Reise nach Rhodos geplant haben. Vor Ort hat das EDA zudem einen Schalter für hilfesuchende Schweizer Reisende eröffnet. Er sei den ganzen Montag in Betrieb gewesen, schrieb das EDA. Er sei jedoch nur mässig besucht worden.

Feuerwehr: Schlimmste Tage des Sommers

Die Brandgefahr in fast allen Regionen Griechenlands bleibt extrem hoch. Dies teilte am Dienstag der griechische Zivilschutz mit. «Wir erleben die schwierigsten Tage dieses Sommers», sagte ein Sprecher der Feuerwehr aus der Zentrale des Zivildienstes in Athen.

Feuerwehrleute aus elf europäischen Staaten unterstützen die Griechen. Auf Rhodos seien neun Löschflugzeuge und vier Löschhelikopter im Einsatz; auf Korfu sechs Flugzeuge und vier Hubschrauber, teilte der Sprecher mit.

Auf Korfu geriet ein seit Tagen tobender Brand ausser Kontrolle. Aus diesem Grund wurden den Angaben zufolge drei Ortschaften evakuiert. Es handelt sich um Dörfer in der Nähe der kleinen Hafenstadt Kassiopi. (sda/dpa)