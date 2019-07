Drei Schweizer Firmen unter den 100 wertvollsten Konzernen der Welt

8 wichtige Statistiken zu den Wimbledon-Viertelfinalisten – in 4 davon führt Federer

In Wimbledon geht das Männer-Turnier in die entscheidende Phase. Heute stehen die Viertelfinals an, wo Roger Federer und seine grössten Herausforderer Novak Djokovic sowie Rafael Nadal vielleicht zum ersten Mal richtig gefordert werden.

Ein Blick auf die Statistik der bisherigen vier Runden zeigt, dass Federer – zumindest was die nackten Zahlen betrifft – die Nase vorne hat. Nach seinem relativ einfachen Startprogramm ist das zwar wenig überraschend, aber dennoch beeindruckend.

Guida Pella …