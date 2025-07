Der Regen hat die sommerliche Hitze vorläufig beendet. Bild: KEYSTONE

Ab Mittwoch kehrt der Sommer zurück

Die Sommerhitze macht vorläufig Pause. Allerdings nicht lange. Noch diese Woche klettern die Temperaturen wieder in die Höhe. Wer nicht so lange warten kann, muss in die Sonnenstube.

Plötzlich wieder lange Hosen, plötzlich wieder Jacken. Die Sommerkleider müssen am Montag im Schrank bleiben. Mit etwas Glück schaffen es die Temperaturen knapp über 20 Grad, vielerorts dürften sie sogar darunter bleiben. In St. Gallen beispielsweise werden laut Meteonews 17 Grad erwartet, in Bern und Zürich 19.

Trotz Regen zu trocken

Tagsüber gibt es zudem nicht viel Sonne, immer wieder fällt Regen. Die Natur freut sich darüber: In vielen Regionen der Schweiz herrscht noch immer Waldbrandgefahr, die Trockenheit machte Pflanzen und Tieren in den letzten Wochen zu schaffen.

Die aktuelle Waldbrandgefahr in der Schweiz. Bild: MeteoSchweiz

Gleichzeitig können die Pegel in anderen Gebieten stark steigen, mancherorts gilt deshalb mässige Gefahr. Ufergebiete von Fliessgewässern und steile Hänge sollten gemieden werden.

Bild: Meteo Schweiz

Es wird noch kälter – dann kommt der Sommer zurück

Grund für die aktuelle Sommerpause ist ein Tief aus Südskandinavien. Und am Dienstag wird es sogar noch kühler. Die Maximaltemperaturen liegen deutlich unter 20 Grad. So muss in St. Gallen mit 14 Grad, in Bern mit 16 Grad und in Zürich mit 17 Grad gerechnet werden.

Wer den Sommer bereits vermisst, darf sich freuen: Die kühle Phase hält nicht lange, bereits ab Mittwoch rückt ein Hochdruckgebiet wieder ins Zentrum und bringt mehr Sonne und trockene Abschnitte. Im Osten sind laut Meteo Schweiz noch Restwolken und ein paar Regengüsse zu erwarten, ansonsten nimmt die Sonne wieder Überhand.

Mit jedem Tag klettern die Temperaturen zudem in die Höhe, am Wochenende dürften wieder knapp 30 Grad drin liegen. Die kühle Luft sollte man deshalb nutzen, die Wohnung gründlich herunterzukühlen, um für die nächste Hitzewelle gewappnet zu sein.

Sommerlich heiss im Tessin

Und wer nicht bis dahin warten kann, muss in den Süden. Im Tessin herrschen am Montag und den Rest der Woche noch sommerliche Temperaturen über 25 Grad. Allerdings muss zwischendurch auch mit Gewittern gerechnet werden.