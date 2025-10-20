bedeckt12°
Serbien

Serbischer Kriegsverbrecher Pavković verstorben

Serbischer Kriegsverbrecher Pavković verstorben

20.10.2025, 15:5820.10.2025, 15:58
Former Yugoslav Presidens Slobodan Milosevic,left, and former army chief-of-staff Col. General Nebojsa Pavkovic are seen in this Sept. 30 2000 photo. The U.N. war crimes tribunal on Monday Oct. 20, 20 ...
Der serbische Präsident (und Kriegsverbrecher) Slobodan Milošević, rechts neben ihm Nebojša Pavković. (rechts).Bild: AP/keystone

Der wegen Kriegsverbrechen im Kosovo-Krieg (1998-1999) verurteilte serbische General Nebojša Pavković (79) ist am Montag in Belgrad verstorben. Das berichteten serbische Medien.

Vom Haager Tribunal für Kriegsverbrechen im ehemaligen Jugoslawien war der ehemalige Kommandant des serbischen beziehungsweise jugoslawischen Pristina-Korps 2009 zu 22 Jahren Haft verurteilt worden.

Das Haager Tribunal erkannte ihn für schuldig wegen Deportationen, Zwangsumsiedlungen, Vertreibungen und sonstiger unmenschlicher Taten gegen die albanische Volksgruppe in der damaligen südserbischen Provinz Kosovo.

Pavković befand sich bis Ende September in einem Gefängnis in Finnland. Er war am 28. September infolge einer schweren Erkrankung nach Belgrad verlegt worden. (sda/apa)

Proteste gegen die Regierung in Serbien
1 / 8
Proteste gegen die Regierung in Serbien

In Serbien ist es den zweiten Abend in Folge zu gewaltsamen Protesten gegen die Staatsführung von Präsident Aleksandar Vucic gekommen.
quelle: keystone / darko vojinovic
Proteste in Serbien eskalieren
Video: watson
