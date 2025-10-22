anhaltender Regen12°
DE | FR
burger
Leben
Tier

Bär bricht in Zoo in Kalifornien ein und besucht Artgenossen

Bär Sequonia Zoo Kalifornien
Der Bär blieb artig auf dem Gehweg, während er seine Artgenossen beobachtete.Bild: Instagram/sequoniaparkzoo

Bär bricht in Zoo ein und besucht Artgenossen

Am Freitagmorgen bekam der Sequoia Park Zoo in Kalifornien ungebetenen Besuch: Ein Bär war in den Zoo spaziert, um seine Artgenossen zu treffen. Er wurde schliesslich wieder zum Ausgang eskortiert.
22.10.2025, 09:3122.10.2025, 09:31

Für die Zoo-Mitarbeitenden, die den Schwarzbären bei der täglichen Inspektion an diesem Morgen im Park entdeckt hatten, dürfte es wohl ein kleiner Schock gewesen sein.

Es handelte sich aber nicht um ein Tier, das aus einem Gehege ausgebrochen war, sondern vielmehr um einen wilden Bären, der in den Zoo eingebrochen war. «Unsere drei Bären sind unverwechselbar und ich merkte sofort, dass es keiner unserer Bären war», so Christine Noel, die das Tier entdeckt hatte.

«Eigentlich war er ein sehr anständiger Besucher. Er blieb auf dem Gehweg und versuchte nicht, über das Geländer zu klettern», erklärt sie weiter. Das Tier habe nicht aggressiv gewirkt und wurde dabei beobachtet, wie es mit den drei Zoo-Bären durch den Zaun interagierte. Eingedrungen sei der ungewöhnliche Besucher jedoch nicht.

Trotzdem wurde sofort das Notfall-Protokoll ausgelöst, wie der Zoo in einer Mitteilung schreibt. Polizisten hätten dafür gesorgt, dass die Menschen im Zoo sicher waren. Währenddessen eskortierte ein Wildhüter den tierischen Gast, der sich noch kurz etwas umschaute, durch einen Service-Durchgang aus dem Zoo.

«Das war ein musterhafter Ablauf unseres Notfall-Systems, das für alle bestmöglich endete – auch für den Bären», wird Zoo-Direktor Jim Campbell-Spickler zitiert. Vermutlich handelte es sich um eine rund anderthalbjährige Bärin, erklärt er der New York Times.

Bären-Besuch sorgt für Lacher

Das Tier stammt wohl aus dem Redwood Forest, einem angrenzenden Natur- und Wanderpark. Wie es in den Zoo gelangt war, ist noch unklar. Das Gelände ist mit einem über zwei Meter hohen und mit Stacheldraht versehenen Zaun umgeben. Möglicherweise war er auf einen Baum geklettert und über die Krone in den Zoo gelangt, wie dies schon bei kleineren anderen Tieren wie Waschbären vorgekommen sei. Die Situation werde nun beobachtet.

Auf Social Media sorgt der Vorfall für Belustigung. «Vielleicht wollte er die anderen Bären befreien», heisst es in einem Kommentar. Oder «Hey! Warum sitzt ihr ein?», wird dem Bären in den Mund gelegt. «Vielleicht hat er sich im Datum geirrt, als er ans OktoBÄRfest wollte», heisst es in einem anderen Kommentar.

150 Tiere im ältesten Zoo Kaliforniens

Wie die Zoo-Bären den Besucher wahrgenommen haben, ist nicht bekannt. Sie wurden jedoch nicht aggressiv und näherten sich ihrem wilden Artgenossen. Insgesamt beherbergt der Zoo, der sich als ältester Zoo Kaliforniens bezeichnet, rund 150 Tiere. (vro)

Mehr aus dem Zoo:

Erste Bilder sind da: Das sind die neuen Zebrababys im Zoo Zürich 😍
DANKE FÜR DIE ♥
Würdest du gerne watson und unseren Journalismus unterstützen? Mehr erfahren
(Du wirst umgeleitet, um die Zahlung abzuschliessen.)
5 CHF
15 CHF
25 CHF
Anderer
Oder unterstütze uns per Banküberweisung.
Themen
Das sind die Finalisten der «Fat Bear Week» 2025 – welcher der fetten Bären ist dein Favorit? 🐻
1 / 4
Das sind die Finalisten der «Fat Bear Week» 2025 – welcher der fetten Bären ist dein Favorit? 🐻
Auf Facebook teilenAuf X teilen
Grizzlybär besucht Filmcrew beim Fischen
Video: watson
Das könnte dich auch noch interessieren:
Du hast uns was zu sagen?
Hast du einen relevanten Input oder hast du einen Fehler entdeckt? Du kannst uns dein Anliegen gerne via Formular übermitteln.
0 Kommentare
Zum Login
user avatar
Dein Kommentar
YouTube Link
0 / 600
Hier gehts zu den Kommentarregeln.
Meistgelesen
1
«Aktuell kommen wir nicht mehr aus dem Abklären raus – eine bedenkliche Entwicklung»
2
«Putin wird euch zerstören»: Trump rastete laut Bericht bei Treffen mit Selenskyj aus
3
Guten Morgen, gute Fails
4
Trump ärgert sich grün und blau – der Karikaturen-Rückblick auf eine verrückte Woche
5
Frankreich jagt die Louvre-Diebe – das Wichtigste in 7 Punkten
Meistkommentiert
1
Dyche neuer Trainer bei Nottingham ++ Ex-Chelsea-Coach soll Schweden an die WM führen
2
«Fremde Frau wird blöd angemacht – soll ich mich einmischen?»
3
SVP-Glarner ist Schulpräsident und sieht sich mit mehreren Ausfällen konfrontiert
4
Warum Kaiser Trump nackt ist
5
Hellebarden-Verbot für Dettling und Co.: Bundeskanzlei weist die SVP zurecht
Meistgeteilt
1
Teile der Ukraine ohne Strom +++ Russland beschiesst Kiew mit Raketen
2
Italienische Stadt will sich umbenennen – wegen Google
3
«Mir ist Wien eingefallen»: Publikumsjoker liegt falsch und trotzdem richtig – und du?
4
Diese 9 Kostbarkeiten wurden aus dem Louvre geklaut
5
Flughafen Zürich führt neue Winterflüge ein – an diese 3 Orte
Menge der Grünalgen in den Ozeanen nimmt ab
Bisher gab es vereinzelte Hinweise – nun bestätigt eine globale Studie: Die Menge von Phytoplankton – winzigen grünen Algen – in den Ozeanen geht zurück. Die Studie findet für den Zeitraum von 2001 bis 2023 in einigen Meeresregionen zwar auch eine Zunahme, doch global betrachtet ist der Trend rückläufig.
Zur Story