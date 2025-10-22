Der Bär blieb artig auf dem Gehweg, während er seine Artgenossen beobachtete. Bild: Instagram/sequoniaparkzoo

Bär bricht in Zoo ein und besucht Artgenossen

Am Freitagmorgen bekam der Sequoia Park Zoo in Kalifornien ungebetenen Besuch: Ein Bär war in den Zoo spaziert, um seine Artgenossen zu treffen. Er wurde schliesslich wieder zum Ausgang eskortiert.

Für die Zoo-Mitarbeitenden, die den Schwarzbären bei der täglichen Inspektion an diesem Morgen im Park entdeckt hatten, dürfte es wohl ein kleiner Schock gewesen sein.

Es handelte sich aber nicht um ein Tier, das aus einem Gehege ausgebrochen war, sondern vielmehr um einen wilden Bären, der in den Zoo eingebrochen war. «Unsere drei Bären sind unverwechselbar und ich merkte sofort, dass es keiner unserer Bären war», so Christine Noel, die das Tier entdeckt hatte.

«Eigentlich war er ein sehr anständiger Besucher. Er blieb auf dem Gehweg und versuchte nicht, über das Geländer zu klettern», erklärt sie weiter. Das Tier habe nicht aggressiv gewirkt und wurde dabei beobachtet, wie es mit den drei Zoo-Bären durch den Zaun interagierte. Eingedrungen sei der ungewöhnliche Besucher jedoch nicht.

Trotzdem wurde sofort das Notfall-Protokoll ausgelöst, wie der Zoo in einer Mitteilung schreibt. Polizisten hätten dafür gesorgt, dass die Menschen im Zoo sicher waren. Währenddessen eskortierte ein Wildhüter den tierischen Gast, der sich noch kurz etwas umschaute, durch einen Service-Durchgang aus dem Zoo.

«Das war ein musterhafter Ablauf unseres Notfall-Systems, das für alle bestmöglich endete – auch für den Bären», wird Zoo-Direktor Jim Campbell-Spickler zitiert. Vermutlich handelte es sich um eine rund anderthalbjährige Bärin, erklärt er der New York Times.

Bären-Besuch sorgt für Lacher

Das Tier stammt wohl aus dem Redwood Forest, einem angrenzenden Natur- und Wanderpark. Wie es in den Zoo gelangt war, ist noch unklar. Das Gelände ist mit einem über zwei Meter hohen und mit Stacheldraht versehenen Zaun umgeben. Möglicherweise war er auf einen Baum geklettert und über die Krone in den Zoo gelangt, wie dies schon bei kleineren anderen Tieren wie Waschbären vorgekommen sei. Die Situation werde nun beobachtet.

Auf Social Media sorgt der Vorfall für Belustigung. «Vielleicht wollte er die anderen Bären befreien», heisst es in einem Kommentar. Oder «Hey! Warum sitzt ihr ein?», wird dem Bären in den Mund gelegt. «Vielleicht hat er sich im Datum geirrt, als er ans OktoBÄRfest wollte», heisst es in einem anderen Kommentar.

150 Tiere im ältesten Zoo Kaliforniens

Wie die Zoo-Bären den Besucher wahrgenommen haben, ist nicht bekannt. Sie wurden jedoch nicht aggressiv und näherten sich ihrem wilden Artgenossen. Insgesamt beherbergt der Zoo, der sich als ältester Zoo Kaliforniens bezeichnet, rund 150 Tiere. (vro)