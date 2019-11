International

Skandinavien

Schweden lässt Anklage gegen Wikileaks-Gründer Assange fallen



Schweden lässt Anklage gegen Wikileaks-Gründer Assange fallen

Bild: AP

Die schwedische Staatsanwaltschaft lässt die Anklage gegen den australischen Wikileaks-Chef Julian Assange fallen. Das teilte die stellvertretende Direktorin der schwedischen Strafverfolgung, Eva-Marie Persson, am Dienstag mit.

Zwar hielten die Ermittler die Klägerin für glaubhaft, doch reichten die Beweise für eine Verurteilung nicht aus, sagte Persson vor den Medien in Stockholm.

Assange wurde in Schweden Vergewaltigung vorgeworfen. Er soll im Jahr 2010 eine Frau zum Sex gezwungen haben. Daraufhin sollte per Haftbefehl eine Auslieferung des 48-Jährigen erreicht. Das Gericht des Bezirks Uppsala hatte den Haftbefehl aber abgelehnt.

Assange hatte sich während sieben Jahren vor der Justiz versteckt - in der ecuadorianischen Botschaft in London, wo ihm Asyl gewährt wurde. Im April dieses Jahres wurde Assange dann gewaltsam aus der Botschaft geschafft und verhaftet. Seit da sitzt er in britischer Untersuchungshaft, wegen Verstosses gegen die Bewährungsauflagen. Die USA haben ein Auslieferungsgesuch gestellt.

In den USA ist der Wikileaks-Gründer zudem wegen der Veröffentlichung geheimer Dokumente und Verstössen gegen das Anti-Spionage-Gesetz angeklagt. Derzeit läuft das Auslieferungsverfahren dazu in Grossbritannien. Im Falle eines Schuldspruchs in allen Anklagepunkten in den USA droht ihm dort lebenslange Haft.

(aeg)

Mehr Informationen folgen

Julian Assange in der Botschaft Ecuadors festgenommen Video: srf

Abonniere unseren Newsletter