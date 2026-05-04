#WirVerlassenX: Deutsche Parteien verlassen Musks Plattform
In einer gemeinsamen Aktion haben die linksgerichteten deutschen Parteien SPD, Grüne und Linke ihren Abschied von der Internetplattform X erklärt.
«X ist in den letzten Jahren im Chaos versunken», hiess es in teilweise wortgleichen Erklärungen der drei Parteien und Parlamentsfraktionen. Politische Debatten lebten vom Austausch, während X zunehmend Desinformation fördere. «Deswegen haben wir uns über Parteigrenzen hinweg entschlossen, unseren Account nicht mehr zu bespielen», hiess es unter dem Hashtag #WirVerlassenX.
X ist in den letzten Jahren im Chaos versunken. Politische Debatten leben vom Austausch, der Menschen erreicht & informiert. X hingegen fördert zunehmend Desinformation. Deswegen bespielen wir diesen Account nicht mehr.#WirVerlassenX— SPD-Fraktion im Bundestag (@spdbt) May 4, 2026
Der Kurznachrichtendienst, der unter dem Namen Twitter bekannt geworden war, steht seit der Übernahme durch Elon Musk im Jahr 2022 zunehmend in der Kritik. Nachdem der umstrittene Tech-Milliardär die Plattform für rund 44 Milliarden Dollar gekauft hat, zogen sich immer mehr Unternehmen, Politiker und Prominente von X zurück.
Nach einem Bericht von «Table.Media» war die Aktion von der Politischen Geschäftsführerin der Grünen, Pegah Edalatian, initiiert worden. Nach ihren Worten ist X mittlerweile zu einem «Einfallstor für Desinformation und eine aggressive Debattenkultur» geworden. Die einzelnen Parteigliederungen und Mitgliedern könnten allerdings selbst entscheiden, ob sie auf der Plattform bleiben wollen. (dab/sda/dpa)