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SPD, Grüne und Linke in Deutschland verlassen X

#WirVerlassenX: Deutsche Parteien verlassen Musks Plattform

04.05.2026, 12:5204.05.2026, 12:52

In einer gemeinsamen Aktion haben die linksgerichteten deutschen Parteien SPD, Grüne und Linke ihren Abschied von der Internetplattform X erklärt.

epa10772440 An illustration pictures shows a user holding a mobile phone displaying the &#039;X&#039; logo, in Los Angeles, California, USA, 27 July 2023. Twitter announced on 23 July that it will reb ...
Mehrere deutsche Parteien verlassen X.Bild: keystone

«X ist in den letzten Jahren im Chaos versunken», hiess es in teilweise wortgleichen Erklärungen der drei Parteien und Parlamentsfraktionen. Politische Debatten lebten vom Austausch, während X zunehmend Desinformation fördere. «Deswegen haben wir uns über Parteigrenzen hinweg entschlossen, unseren Account nicht mehr zu bespielen», hiess es unter dem Hashtag #WirVerlassenX.

Der Kurznachrichtendienst, der unter dem Namen Twitter bekannt geworden war, steht seit der Übernahme durch Elon Musk im Jahr 2022 zunehmend in der Kritik. Nachdem der umstrittene Tech-Milliardär die Plattform für rund 44 Milliarden Dollar gekauft hat, zogen sich immer mehr Unternehmen, Politiker und Prominente von X zurück.

Nach einem Bericht von «Table.Media» war die Aktion von der Politischen Geschäftsführerin der Grünen, Pegah Edalatian, initiiert worden. Nach ihren Worten ist X mittlerweile zu einem «Einfallstor für Desinformation und eine aggressive Debattenkultur» geworden. Die einzelnen Parteigliederungen und Mitgliedern könnten allerdings selbst entscheiden, ob sie auf der Plattform bleiben wollen. (dab/sda/dpa)

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