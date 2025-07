Der Europa-Park in Rust ist im Sommer ein beliebtes Ausflugsziel für Menschen aus der Schweiz und dem nahen Ausland. Bild: Europa-Park

Jubiläums-Events und Ferien: Wann du im Europa-Park im Sommer am wenigsten anstehst

Im Jubiläums-Jahr ist im Europa-Park vieles anders. In den Sommerferien ist der Freizeitpark ohnehin gut besucht, wegen verschiedener Events wird es wohl noch voller. Wann der günstigste Zeitpunkt für einen Besuch ist, erfährst du hier.

Madame Freudenreich Curiosités, an einem Donnerstag im August um 12 Uhr mittags – oder im Juli von Montag bis Donnerstag ganztags: Wenn du im Europa-Park nicht anstehen willst, ist das wohl die beste Gelegenheit. Wartezeit: 1 Minute. Bei dieser Attraktion waren die Wartezeiten laut Statistik 2024 ohnehin kurz, im Schnitt nie über 5 Minuten.

Madame Freudenreich Curiosités Durchschnittliche Wartezeit in Minuten nach Wochentagen und Monaten im Jahr 2024. Bild: wartezeiten.app

Aber natürlich sollen am Besuchstag so viele Bahnen wie möglich Platz haben. Zwar gibt es im Europa-Park mittlerweile verschiedene Möglichkeiten, ein langes Anstehen in der Warteschlange zu vermeiden – etwa mit dem virtuellen Anstehen per App oder dem Verfolgen der Echtzeit-Wartezeiten, doch in den Sommerferien braucht es dennoch Geduld.

Nicht nur in der Schweiz, auch in den Nachbarländern ist Ferienzeit. Entsprechend gut besucht ist der Freizeitpark in Rust. Um die Besucherzahlen etwas steuern zu können, gibt es auch unterschiedliche Eintrittspreise. Bis am 4. Juli kostet ein Tageseintritt für eine erwachsene Person 64.50 Euro, ab Samstag 73 Euro. Erst Mitte September wird es wieder günstiger.

Juli oder August – was ist besser?

Das Timing macht es aus. In der Schweiz beginnen in vielen Kantonen die Sommerferien Ende Juni oder Anfang Juli, also am 5. Juli. Nach dem 17. August haben nur noch wenige weiterhin Ferien. Allerdings hat fast die Hälfte der deutschen Bundesländer bis im September Sommerferien. Und auch in Österreich beginnen viele Schulen erst Anfang September wieder.

In Italien haben sogar alle Regionen bis in den September Ferien. Die Statistik vom vergangenen Jahr zeigt, dass im Juli die durchschnittlichen Gesamtwartezeiten tiefer liegen als im August. Dieser wies 2024 von allen Monaten die längste Zeit auf: 14,69 Minuten.

Jubiläums-Events ziehen zusätzlich Publikum an

Und in diesem Jahr kommen noch zusätzliche Events hinzu. Denn der Europa-Park feiert sein 50-jähriges Bestehen. So schwebt etwa vom 11. bis 14. Juli der Europa-Park-Zeppelin über dem Gelände. Am 12. Juli wagen die beiden österreichischen Extremsportler Marco Fürst und Marco Waltenspiel zudem einen Wingsuit-Sprung aus dem Zeppelin und wollen im portugiesischen Themenbereich landen. Der Event dürfte zusätzliches Publikum anlocken, zumal der Park gleichzeitig bis um Mitternacht geöffnet bleibt. Kleiner Tipp: Wer nur den Zeppelin bestaunen möchte, kann dies bis im November in der Bodenseeregion tun, wo er anschliessend regelmässig kreuzt.

Weitere wichtige Eventdaten im Europa-Park von Juli bis September:

6. Juli: Edeka-Tag im Europa-Park

Edeka-Tag im Europa-Park 14. Juli: Französisches Fest (Französischer Nationalfeiertag)

Französisches Fest (Französischer Nationalfeiertag) 29. Juli: hansgrohe Kinderfest (im isländischen Themenbereich)

hansgrohe Kinderfest (im isländischen Themenbereich) 1. bis 3. August: Schweizer Fest (Nationalfeiertag)

Schweizer Fest (Nationalfeiertag) 5. und 6. August: dm Family & friends Fest (im italienischen Themenbereich)

dm Family & friends Fest (im italienischen Themenbereich) 23. August: Sommernachtsparty mit Junior Club Geburtstag

Sommernachtsparty mit Junior Club Geburtstag 13. bis 14. September: Spanisches Fest

Spanisches Fest 21. September: Elsass Tag (im französischen Themenbereich)

Auch Europa-Park-Sprecherin Leah Borer empfiehlt, das Timing gut zu wählen. Sie rät beispielsweise, im Ticketshop nachzusehen, wo die verfügbaren Ticketkontingente ersichtlich sind. Gibt es keine Tickets mehr, dürfte es ohnehin voll werden.

Ein weiterer Tipp: «Am besten ist es, pünktlich zur Parköffnung da zu sein, da sich viele Gäste erst im Laufe des Vormittags einfinden.» Um die Mittagszeit seien zudem viele Attraktionen weniger stark frequentiert, weshalb es sich lohnen könne, das Essen zu verschieben und die Gelegenheit zu nutzen.

Die Statistik zu Rate ziehen

Auch ein Blick in die Statistik kann sich lohnen. 2024 beispielsweise betrug die längste tägliche Wartezeit aller Attraktionen im Schnitt 17,64 Minuten. Das war am Montag, 8. Juli 2024. Ebenfalls gut besucht war der Park in der Woche vom 22. bis 25. Juli. Am kürzesten war die Wartezeit für alle Attraktionen am 12. Juli mit 7,52 Minuten. Generell musste man im Juli 2024 an Montagen und Dienstagen am längsten anstehen. Ganz im Gegenteil zur jährlichen Statistik. Denn eigentlich war 2024 der Samstag der Tag mit den deutlich meisten Besuchenden.

Selbst die Uhrzeit kann es ausmachen. Um 11 Uhr morgens stand man im Juli 2024 durchschnittlich am längsten an, zwischen 17 und 19 Uhr war die Gelegenheit günstig. Oder vor der offiziellen Parköffnung bis 10 Uhr. Meiden solltest du den Park also an einem Dienstag um 11 Uhr. In der ganzen Woche war das im Juli 2024 durchschnittlich die Zeit mit den längsten Warteschlangen.

Schliesslich kommt es auch noch auf die Attraktion an, die du besuchen willst. Am beliebtesten ist die neuste Bahn im Park. Die durchschnittliche Wartezeit bei Voltron Nevera betrug im Jahr 2024 46,55 Minuten. Besonders am Vormittag wollen sich viele eine Fahrt auf der Achterbahn gönnen. Die Statistik vom vergangenen Jahr muss jedoch mit Vorsicht genossen werden. Die Bahn wurde im April 2024 eröffnet und gerade in den ersten Wochen von vielen Fans überrannt. Dennoch ist es auch in diesem Jahr bisher die beliebteste Bahn mit den längsten Wartezeiten.

Durchschnittliche Wartezeit nach Attraktionen im Jahr 2025 Bild: wartezeiten.app

Wer nun glaubt, die Sommerzeit lieber zu umgehen und dafür im Herbst in den Europa-Park zu fahren, könnte Pech haben. Denn der Oktober gehört mittlerweile wegen der Halloween-Saison zu den beliebtesten Monaten. Die Wartezeiten sind dann im Schnitt sogar länger als im Juli.

Durchschnittliche Wartezeit in Minuten nach Monat Die Wartezeiten für alle Bahnen sind im Mai, August und Oktober am längsten. Bild: wartezeiten.app

(vro)