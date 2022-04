Abgehörte Mafiosi: Die «Costa Concordia» hatte Kokain an Bord

Die Bande habe sich auch um den Vertrieb und den Verkauf der Droge in anderen europäischen Märkten gekümmert. Wann die Festnahmen und Beschlagnahmen erfolgten, teilten die Behörden zunächst nicht mit.

Die Bande habe mit einer breiten Palette von Unternehmen zusammengearbeitet, darunter Zoll-Agenturen und Gütertransport-Firmen. Mit Hilfe dieser Unternehmen sei das aus Südamerika stammende und in Containern mit als legal deklarierter Ware versteckte Kokain nach Europa gebracht worden.

Es handele sich um einen «der wichtigsten Schläge gegen den gross angelegten Kokainhandel im Hafen von Algeciras», teilte die Polizei mit. Der Hafen von Algeciras an der Südspitze Spaniens – circa 140 Kilometer südwestlich von Málaga – zählt zu den grössten in Europa.

Die spanische Polizei hat eine Drogenhändlerbande ausgehoben und dabei 3.5 Tonnen Kokain sichergestellt – die nach Medienschätzungen im Handel über 100 Millionen Euro wert sind. Bei verschiedenen Razzien in den Städten Algeciras, Valencia und La Rioja seien vier Menschen festgenommen worden, teilte die Nationalpolizei am Samstag mit.

3,5 Tonnen Kokain bei Banden-Zerschlagung in Spanien beschlagnahmt

