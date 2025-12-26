meist klar-2°
DE | FR
burger
International
Spanien

Panne bei Lotterie in Spanien: Millionengewinn steht auf dem Spiel

Several people refill the bombos of the Sorteo Extraordinario de la Loteria de Navidad 2025. December 22, 2025 ALTERPHOTOS/S.Villarroel 20251222066
Die spanischen Weihnachtslotterie «Sorteo de Navidad» findet bereits seit 1812 statt.Bild: www.imago-images.de

Panne bei Lotterie in Spanien: Millionengewinn steht auf dem Spiel

26.12.2025, 22:0126.12.2025, 22:01

Dem Jubel über Gewinne in Höhe von fast 35 Millionen Euro bei der spanischen Weihnachtslotterie in der nordspanischen Kleinstadt Villamanín folgte nur wenige Tage später der Schock. Ein Festkomitee in der Stadt hatte offenbar aus Versehen mehr Anteilsscheine an offiziellen Losen der weltberühmten Lotterie mit der Nummer des Hauptgewinns 79432 verkauft, als es selbst zuvor erworben hatte, wie spanische Medien übereinstimmend berichteten. Damit gebe es in der Gemeinde mit nur rund 1'000 Einwohnern ungedeckte Gewinnerwartungen in Höhe von rund vier Millionen Euro.

Dass private Gemeinschaften und Vereine Anteilsscheine für wohltätige Zwecke verkaufen, ist nicht unüblich. Ein ganzes offizielles Los kostet immerhin 200 Euro, ein Zehntellos gibt es für 20 Euro. Und die Vereine bringen ihre Stückelungen der Lose meist für fünf bis zehn Euro unter die Leute. Entsprechend kleiner ist der Anteil dann an den Gewinnen, von denen ein Teil für einen guten Zweck vorgesehen ist.

In Villamanín sei die Verunsicherung nun gross, schrieb die Zeitung «El País». Das Festkomitee habe für Freitag zu einer Versammlung aller Inhaber von Anteilsscheinen mit Gewinnnummern eingeladen. Es gebe auch schon einen Vorschlag zur Güte. Jeder solle auf einen Teil seines Gewinns verzichten, damit alle etwas abbekommen. Darüber solle per Mehrheitsentscheidung abgestimmt werden. (sda/dpa)

DANKE FÜR DIE ♥
Würdest du gerne watson und unseren Journalismus unterstützen? Mehr erfahren
(Du wirst umgeleitet, um die Zahlung abzuschliessen.)
5 CHF
15 CHF
25 CHF
Anderer
Oder unterstütze uns per Banküberweisung.
Themen
Diese 10 Probleme kennen wir alle beim Einkaufen
1 / 15
Diese 10 Probleme kennen wir alle beim Einkaufen
Was du einkaufen möchtest.
quelle: watson
Auf Facebook teilenAuf X teilen
Geld macht nicht glücklich – oder vielleicht doch?
Video: watson
Das könnte dich auch noch interessieren:
Du hast uns was zu sagen?
Hast du einen relevanten Input oder hast du einen Fehler entdeckt? Du kannst uns dein Anliegen gerne via Formular übermitteln.
1 Kommentar
Zum Login
user avatar
Dein Kommentar
YouTube Link
0 / 600
Hier gehts zu den Kommentarregeln.
1
«Tyrannei boomt hier» – Jimmy Kimmels Weihnachtsbotschaft gegen Trump
Als Konter zur weihevollen Festtagsrede des königlichen Staatsoberhaupts im britischen Fernsehen hat die «alternative Weihnachtsansprache» des Senders Channel 4 seit Jahrzehnten Tradition. In diesem Jahr fiel die Aufgabe der sonst mal mehr, mal minder humorvollen Replik auf die staatstragenden Worte des Monarchen dem amerikanischen Late-Night-Talker Jimmy Kimmel zu – und der nutzte die Gelegenheit zu einer Abrechnung mit seinem Landsmann Donald Trump, der als US-Präsident mitten dabei sei, das demokratische System der Vereinigten Staaten zu demontieren.
Zur Story