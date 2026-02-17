Jutta Leerdam winkt ihren Fans zu. Bild: keystone

Darum öffnet Eisschnelllauf-Star Leerdam nach dem Rennen zügig den Anzug

Jutta Leerdam ist das Glamour-Girl der Olympischen Winterspiele 2026. Die Niederländerin zieht die Aufmerksamkeit nicht nur auf dem Eis auf sich – und das zahlt sich aus.

Sebastian Kunze / t-online

Jutta Leerdam gehört zu den weltweit besten Eisschnellläuferinnen. Das stellte die Niederländerin in Mailand mit Gold über die 1000-Meter- und Silber über die 500-Meter-Strecke bei den Olympischen Spielen eindrucksvoll unter Beweis. Ihre Leistungen zahlen sich für die 27-Jährige aus – und ein kleiner Trick lässt ihre Kasse so richtig klingeln.

Wer nach dem Zieldurchlauf genau hinschaut, wird feststellen, dass Leerdamm ihren Laufanzug zügig etwas öffnet. Natürlich könnte man annehmen, dass ihr nach der Anstrengung einfach nur warm ist, aber das ist wohl nur die halbe Wahrheit.

Leerdam feiert ihren Triumph über 1000 m. Bild: keystone

Der Hintergrund der Aktion: Bei den Olympischen Spielen sind private Werbepartner auf der Kleidung verboten. Das niederländische Eisschnelllaufteam wird von Fila gesponsert, Leerdam allerdings von Nike.

Mit dem Öffnen des Rennanzugs bringt Leerdam ihren Sport-BH in Pose und auf diesem ist das Logo ihres Privatsponsors zu sehen. Ein kleiner Trick mit grosser Wirkung. «Ich vermute, dass sie um die 850'000 Euro von Nike kassiert», sagte Sportmarketing-Expertin Frederique de Laat der niederländischen Zeitung «AD».

Leerdam ist ein Social-Media-Star mit Millionen Followern

Der Nike-Deal bringt Leerdam viel Geld, aber das ist bei Weitem nicht ihre einzige Einnahmequelle. Die Niederländerin ist in ihrer Heimat ein echter Star, wirbt unter anderem für Make-up. Dank ihrer Reichweite auf Social Media, allein aktuell 6,3 Millionen Follower bei Instagram, verdient sie auch hier ordentlich dazu.

Im «Dutch House» in Mailand will jeder ein Foto der Olympiasiegerin machen. Bild: keystone

Meindert Schut, Chefredakteur des Wirtschaftsmagazins «Quote», schätzt, dass Leerdam etwa einen Cent pro Follower und gesponsertem Instagram-Post verdienen kann. Das wären also rund 63'000 Euro pro Post, in dem die Olympiasiegerin einen ihrer Partner präsentiert.

Seit Beginn der Olympischen Spiele hat Leerdam mehr als eine Million Fans bei Instagram hinzugewonnen – Tendenz steigend. Ihre Anreise im Privatjet machte gleich zu Beginn die nötigen Schlagzeilen, und sie kam nicht allein. Mit an Bord und in Mailand immer an ihrer Seite ist ihr Verlobter Jake Paul. Der 29-jährige Influencer mit knapp 29 Millionen Followern und seines Zeichens bekennender Anhänger von US-Präsident Donald Trump beschert Leerdam zusätzlich Aufmerksamkeit.

Die Olympischen Spiele sind für Leerdam sportlich beendet. Wie es für die Niederländerin nach der Saison weitergeht, liess sie nach ihrem Olympia-Coup offen. «Darüber denke ich jetzt noch nicht wirklich nach. Ich bin gerade erst dabei zu realisieren, dass ich Olympiasiegerin bin», sagte sie. Zuletzt machten Baby-Gerüchte die Runde.