wechselnd bewölkt, Regen
DE | FR
burger
Sport
Wintersport

Olympia-Star: Darum öffnet Jutta Leerdam nach dem Rennen zügig den Anzug

Jutta Leerdam of the Netherlands took a silver medal in the women&#039;s 500 meters speedskating race at the 2026 Winter Olympics, in Milan, Italy, Sunday, Feb. 15, 2026. (AP Photo/Luca Bruno) Jutta L ...
Jutta Leerdam winkt ihren Fans zu.Bild: keystone

Darum öffnet Eisschnelllauf-Star Leerdam nach dem Rennen zügig den Anzug

Jutta Leerdam ist das Glamour-Girl der Olympischen Winterspiele 2026. Die Niederländerin zieht die Aufmerksamkeit nicht nur auf dem Eis auf sich – und das zahlt sich aus.
17.02.2026, 06:1617.02.2026, 06:16
Sebastian Kunze / t-online
Ein Artikel von
t-online

Jutta Leerdam gehört zu den weltweit besten Eisschnellläuferinnen. Das stellte die Niederländerin in Mailand mit Gold über die 1000-Meter- und Silber über die 500-Meter-Strecke bei den Olympischen Spielen eindrucksvoll unter Beweis. Ihre Leistungen zahlen sich für die 27-Jährige aus – und ein kleiner Trick lässt ihre Kasse so richtig klingeln.

Wer nach dem Zieldurchlauf genau hinschaut, wird feststellen, dass Leerdamm ihren Laufanzug zügig etwas öffnet. Natürlich könnte man annehmen, dass ihr nach der Anstrengung einfach nur warm ist, aber das ist wohl nur die halbe Wahrheit.

epa12720741 Jutta Leerdam of Netherlands reacts after setting an olympic record in the Women&#039;s 1000m of the Speed Skating competitions at the Milano Cortina 2026 Winter Olympic Games, in Milan, I ...
Leerdam feiert ihren Triumph über 1000 m. Bild: keystone

Der Hintergrund der Aktion: Bei den Olympischen Spielen sind private Werbepartner auf der Kleidung verboten. Das niederländische Eisschnelllaufteam wird von Fila gesponsert, Leerdam allerdings von Nike.

Mit dem Öffnen des Rennanzugs bringt Leerdam ihren Sport-BH in Pose und auf diesem ist das Logo ihres Privatsponsors zu sehen. Ein kleiner Trick mit grosser Wirkung. «Ich vermute, dass sie um die 850'000 Euro von Nike kassiert», sagte Sportmarketing-Expertin Frederique de Laat der niederländischen Zeitung «AD».

Leerdam ist ein Social-Media-Star mit Millionen Followern

Der Nike-Deal bringt Leerdam viel Geld, aber das ist bei Weitem nicht ihre einzige Einnahmequelle. Die Niederländerin ist in ihrer Heimat ein echter Star, wirbt unter anderem für Make-up. Dank ihrer Reichweite auf Social Media, allein aktuell 6,3 Millionen Follower bei Instagram, verdient sie auch hier ordentlich dazu.

Netherlands&#039; Jutta Leerdam, who won the gold medal in the women&#039;s speedskating 1,000-meters final, celebrates as she arrives on stage at the Dutch House at the 2026 Winter Olympics, in Milan ...
Im «Dutch House» in Mailand will jeder ein Foto der Olympiasiegerin machen.Bild: keystone

Meindert Schut, Chefredakteur des Wirtschaftsmagazins «Quote», schätzt, dass Leerdam etwa einen Cent pro Follower und gesponsertem Instagram-Post verdienen kann. Das wären also rund 63'000 Euro pro Post, in dem die Olympiasiegerin einen ihrer Partner präsentiert.

Seit Beginn der Olympischen Spiele hat Leerdam mehr als eine Million Fans bei Instagram hinzugewonnen – Tendenz steigend. Ihre Anreise im Privatjet machte gleich zu Beginn die nötigen Schlagzeilen, und sie kam nicht allein. Mit an Bord und in Mailand immer an ihrer Seite ist ihr Verlobter Jake Paul. Der 29-jährige Influencer mit knapp 29 Millionen Followern und seines Zeichens bekennender Anhänger von US-Präsident Donald Trump beschert Leerdam zusätzlich Aufmerksamkeit.

Weltmeisterin und Verlobte von Jake Paul – Jutta Leerdam spaltet die Niederlande

Die Olympischen Spiele sind für Leerdam sportlich beendet. Wie es für die Niederländerin nach der Saison weitergeht, liess sie nach ihrem Olympia-Coup offen. «Darüber denke ich jetzt noch nicht wirklich nach. Ich bin gerade erst dabei zu realisieren, dass ich Olympiasiegerin bin», sagte sie. Zuletzt machten Baby-Gerüchte die Runde.

Olympionikinnen und Olympioniken müssen ihre Namen aussprechen – und gehen viral
Mehr Olympia:
DANKE FÜR DIE ♥
Würdest du gerne watson und unseren Journalismus unterstützen? Mehr erfahren
(Du wirst umgeleitet, um die Zahlung abzuschliessen.)
5 CHF
15 CHF
25 CHF
Anderer
Oder unterstütze uns per Banküberweisung.
Themen
Die besten Bilder der Olympischen Spiele Mailand-Cortina 2026
1 / 83
Die besten Bilder der Olympischen Spiele Mailand-Cortina 2026

Ryuichi Kihara wirft Riku Miura hoch in die Luft – und weil er sie fängt, werden die Japaner Olympiasieger im Paarlauf.
quelle: keystone / stephanie scarbrough
Auf Facebook teilenAuf X teilen
Olympionik:innen müssen ihre Namen aussprechen – und gehen auf TikTok viral
Video: watson
Das könnte dich auch noch interessieren:
Du hast uns was zu sagen?
Hast du einen relevanten Input oder hast du einen Fehler entdeckt? Du kannst uns dein Anliegen gerne via Formular übermitteln.
1 Kommentar
Zum Login
user avatar
Dein Kommentar
YouTube Link
0 / 600
Hier gehts zu den Kommentarregeln.
1
Haitianer begeistert und fährt im Olympia-Slalom in die Top 30
Beim Olympia-Slalom schieden gleich 52 von 96 Athleten im ersten Lauf aus. Ein grosser Profiteur davon ist Richardson Viano aus Haiti, der sich schlussendlich über den 29. Platz freuen kann – dies trotz über 14 Sekunden Rückstands.
8,17 Sekunden war Richardson Viano im ersten Lauf des Olympia-Slaloms länger unterwegs als Leader Atle Lie McGrath und trotzdem fuhr der 23-Jährige aus Haiti auf den überraschenden 29. Platz. Natürlich profitierte Viano auch von den vielen Ausfällen im ersten Lauf, aber trotzdem ist es ein grosser Erfolg für den Haitianer.
Zur Story