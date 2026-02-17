wechselnd bewölkt
China: Humanoide Roboter sind viel besser als letztes Jahr

China präsentiert neue Roboter – so gross ist der Unterschied zum Vorjahr

In der Nacht vom 16. auf den 17. Februar begann das chinesische Jahr des Feuerpferdes. Dabei hat die neueste Roboter-Technik allen die Show gestohlen.
17.02.2026, 15:2317.02.2026, 15:23

Die vom China-Media-Group (CMG) ausgerichtete Frühlingsfest-Gala stellte Chinas neueste technologische Innovationen ins Rampenlicht, wobei die Errungenschaften des rasant wachsenden Robotiksektors des Landes im Laufe der stundenlangen Unterhaltungsshow mehrfach hervorgehoben wurden.

Das Frühlingsfest, auch bekannt als chinesisches Neujahr, ist der wichtigste traditionelle Feiertag für das chinesische Volk. Die Frühlingsfest-Gala, auch «Chunwan» genannt, wird jedes Jahr von hunderten Millionen chinesischen Haushalten angeschaut.

Technik ist viel besser als noch vor einem Jahr

Auch online werden die Darbietungen bestaunt, was besonders auffällt: Die Roboter performen enorm viel besser als noch vor einem Jahr. Die Bewegungen sind viel flüssiger und anspruchsvoller. Die humanoiden Roboter performen gemeinsam mit jungen Kung-Fu-Künstlerinnen und Kung-Fu-Künstlern eine imposante Kampfsportdarbietung.

Seit ihrer Erstausstrahlung im Jahr 1983 wird die Gala vom «Guinness-Buch der Rekorde» als die meistgesehene jährlich ausgestrahlte Fernsehshow der Welt geführt. Das Frühlingsfest selbst wurde im Dezember 2024 in die Repräsentative Liste des immateriellen Kulturerbes der Menschheit der UNESCO aufgenommen. Kein Wunder also, stellt China seinen technologischen Fortschritt zur Schau. China investiert schon länger enorm in die Förderung von KI und Robotern. Ziel ist es, in diesem Bereich marktführend zu sein. (emm, reuters)

