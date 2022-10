Die Bekämpfung der Flammen wird den Angaben zufolge von starken Winden mit Geschwindigkeiten um die 100 Stundenkilometer erschwert. Deshalb habe man am Sonntag und am Montag bei den Löscharbeiten zeitweise keine Hubschrauber und Flugzeuge einsetzen können. Verletzte habe es zwar noch nicht gegeben. Aber drei Bauernhöfe, zwei Häuser und ein Feuerwehrfahrzeug seien völlig zerstört worden.

Nach einer mehrwöchigen Ruhepause wird Spanien wieder von einem grösseren Waldbrand heimgesucht. Die seit Sonntag im Mena-Tal im Westen des Baskenlandes und im Norden der Provinz Burgos lodernden Flammen hätten bereits mehr als 500 Hektar zerstört, berichteten die Zeitung «El País» und andere spanische Medien am Montag unter Berufung auf die zuständigen Behörden. Das entspricht der Fläche von etwa 700 Fussballfeldern. Rund 100 Bewohner der Ortschaften Antuñano und Bortedo knapp 400 Kilometer nördlich der Hauptstadt Madrid seien in Sicherheit gebracht worden, hiess es.

Wieder grösserer Waldbrand in Spanien – zwei Ortschaften evakuiert

Am Montag ist der 24. Februar und damit der Einmarsch Russlands in das Nachbarland genau acht Monate her. Es ist der 243. Tag im Krieg – hier ist das Nachtupdate.

Die Ukraine hat Moskauer Unterstellungen scharf zurückgewiesen, sie bereite den Einsatz einer sogenannten schmutzigen, nuklear verseuchten Bombe vor. Die Behauptung lege den Verdacht nahe, dass Moskau selber etwas Schmutziges vorhabe, sagte der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj am Sonntag. Er rief die Weltgemeinschaft zu entschiedenem Widerstand gegen eine Eskalation des genau acht Monate alten Krieges durch Russland auf.