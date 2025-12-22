«El Gordo» bringt 2,77 Milliarden – Spanien fiebert Rekord-Geldsegen entgegen

Ganz Spanien blickt hoffnungsvoll auf das Madrider Opernhaus: Im Teatro Real findet zwei Tage vor Heiligabend die Ziehung der spanischen Weihnachtslotterie statt – und die schüttet dieses Jahr Gewinne in Rekordhöhe aus.

Mehr «International»

Insgesamt werden mehr als 2,77 Milliarden Euro verteilt – rund 70 Millionen Euro mehr als im Vorjahr. Die Zeremonie beginnt am Montag um 9.00 Uhr. Die vor mehr als 200 Jahren gegründete Lotterie gilt als die älteste der Welt und wird wegen der Gesamtsumme auch als grösste Tombola bezeichnet.

Die spanische Weihnachtslotterie hat Kultstatus: Im Bild Ticketkäufer in Barcelona. Bild: keystone

Nur eine Minderheit entzieht sich der Masseneuphorie – Millionen machen mit. Alle hoffen auf «El Gordo», den «Dicken» – denn so wird Hauptgewinn genannt. Er beträgt vier Millionen Euro für ein ganzes Los. Dieses Jahr wird er 198 Mal ausgezahlt – fünfmal mehr als 2024. Hintergrund ist das besondere System dieser Lotterie: Jede der 100'000 Losnummern wird aufgrund der zunehmenden Nachfrage jedes Jahr immer häufiger aufgelegt und verkauft.

Man kann ein ganzes Los für 200 Euro erwerben, oder sich mit einem oder zwei Zehntellosen für jeweils 20 Euro begnügen. Viele Freunde, Familien, Arbeits- oder Vereinskollegen und auch die Bewohner ganzer Dörfer tun sich oft zusammen, um teilzunehmen und gemeinsam zu fiebern. Statistisch gesehen gab jeder Spanier in diesem Jahr 76.08 Euro aus, 2.20 Euro mehr als im Vorjahr.

Ein Millionenpublikum fiebert vor den TV-Schirmen

Insgesamt fliessen 70 Prozent der Verkaufseinnahmen an die Gewinnerinnen und Gewinner. Diese Einnahmen sind in den vergangenen Jahren kontinuierlich gestiegen und liegen inzwischen bei knapp vier Milliarden Euro.

Die Gewinnzahlen werden von Schülerinnen und Schülern des traditionsreichen Internats San Ildefonso singend vorgetragen. Es gibt zwei Lostrommeln. In der ersten, grösseren befinden sich 100'000 Holzkugeln mit den Losnummern, in der zweiten gut 1800 Holzkugeln mit den Gewinnsummen. Bei der Ziehung fallen immer gleichzeitig zwei Kugeln aus den beiden Trommeln in eine Glasschale.

Da neben dem Hauptgewinn zahlreiche kleinere Preise ausgelost werden, dauert die Zeremonie in der Regel vier bis fünf Stunden. So lange sitzt auch ein Millionenpublikum vor Ort sowie live vor den TV-Schirmen zu Hause, in Cafés und blickt gebannt auf die Bühne. Auch in zahlreichen Büros ruht dann die Arbeit. Es ist ein Ritual, das für die Spanier fest zur Zeit vor Weihnachten gehört. (sda/dpa)