bedeckt
DE | FR
burger
International
USA

Vance bekräftigt: Iran darf keine Atomwaffen besitzen

U.S. Vice President JD Vance speaks to the media before he boards Air Force Two to depart for Washington, in Baku, Azerbaijan, Wednesday, Feb. 11, 2026. (Kevin Lamarque/Pool Photo via AP) U.S. VP Vanc ...
US-Vizepräsident JD Vance.Bild: keystone

Vance bekräftigt: Iran darf keine Atomwaffen besitzen

17.02.2026, 22:4717.02.2026, 22:47

US-Vizepräsident JD Vance hat das politische Ziel seiner Regierung bekräftigt, den Iran am Bau einer Atomwaffe zu hindern. Präsident Donald Trump verfüge über eine «eine Menge Optionen und eine Menge Instrumente» um dies sicherzustellen, sagte er dem US-Sender «Fox News».

Vance warnte vor der Möglichkeit, dass nach dem Iran auch andere autoritäre Regierungen an Nuklearwaffen gelangen könnten. Vance warf Teheran überdies vor, auch am Kauf einer Atomwaffe interessiert zu sein – auch dies dürfe nicht passieren, sagte er.

Der Iran bestreitet, heimlich den Bau von Atomwaffen anzustreben und pocht auf sein Recht zur friedlichen Nutzung von Kernenergie.

Militärische Gewalt

Wenige Stunden zuvor war eine weitere Verhandlungsrunde zwischen Vertretern der USA und der Islamischen Republik in Genf zu Ende gegangen – ohne greifbare Fortschritte. Die USA haben indirekt mit militärischer Gewalt gedroht, sollte die Führung in Teheran nicht einlenken. In die Region sind in den vergangenen Wochen viele amerikanische Kriegsschiffe verlegt worden.

Aus US-Regierungskreisen verlautete, dass in den Genfer Gesprächen unter Vermittlung Omans zwar Fortschritte erzielt worden seien, es aber noch viele Details zu klären gebe. Demnach will die iranische Seite in den kommenden zwei Wochen mit «detaillierten Vorschlägen zurückkommen, um einige der offenen Differenzen zwischen unseren Positionen zu klären», hiess es von einem hochrangigen Regierungsbeamten. (sda/dpa)

DANKE FÜR DIE ♥
Würdest du gerne watson und unseren Journalismus unterstützen? Mehr erfahren
(Du wirst umgeleitet, um die Zahlung abzuschliessen.)
5 CHF
15 CHF
25 CHF
Anderer
Oder unterstütze uns per Banküberweisung.
Themen
Das könnte dich auch noch interessieren:
Du hast uns was zu sagen?
Hast du einen relevanten Input oder hast du einen Fehler entdeckt? Du kannst uns dein Anliegen gerne via Formular übermitteln.
0 Kommentare
Zum Login
user avatar
Dein Kommentar
YouTube Link
0 / 600
Hier gehts zu den Kommentarregeln.
Deutschland-Tour von AOC befeuert die Gerüchteküche
Alexandria Ocasio-Cortez hatte bislang mit Aussenpolitik wenig am Hut. Ihre Teilnahme an der Münchner Sicherheitskonferenz gilt als Indiz, dass sie nach ganz oben strebt.
Einst arbeitete Alexandria Ocasio-Cortez als Barista und hatte Mühe, die Miete zu bezahlen. Heute gehört die 36-Jährige zu den Superstars der US-Politik, vor allem für die Linke. Seit 2019 vertritt sie einen Wahlkreis ihrer Geburtsstadt New York im Repräsentantenhaus. Bekannt ist sie unter dem Kürzel AOC – ein Privileg, das nur «echte» Promis geniessen.
Zur Story