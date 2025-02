Er verlor den «Match of the Century»: Schach-Legende Boris Spasski 87-jährig gestorben

Der Sowjetische Schachspieler wurde mit 16 Jahren zum damals jüngsten Internationalen Meister. 1969 schlug er den damaligen Weltmeister Tigran Petrosian und hielt seinen Titel bis 1972. Der Titelkampf gegen Robert «Bobby» Fischer in diesem Jahr ging als «Match of the century» in die Geschichte ein.

Der Schagrossmeister und zehnter Weltmeister Boris Spasski ist am Donnerstag mit 87 Jahren verstorben. Dies gab der Europäische Schach-Verband in einem Statement bekannt.

Junioren-Ski-WM geht aus Schweizer Sicht perfekt los: Doppelsieg in der Abfahrt

Stefanie Grob ist zum zweiten Mal Junioren-Weltmeisterin in der Abfahrt. Sie gewinnt vor Landsfrau Jasmin Mathis. Bei den Junioren holt Philipp Kälin die Silbermedaille.

Was für ein Krimi im italienischen Tarvisio! Ein Hundertstel entscheidet über Gold und Silber in der Abfahrt, die in zwei Läufen ausgetragen wird. Stefanie Grob, bereits Führende bei Halbzeit, rettete den kleinstmöglichen Vorsprung auf Jasmin Mathis ins Ziel. Bronze geht an die Französin Garance Meyer. Mit Alina Willi auf Rang 9 schaffte es eine dritte Schweizerin in die Top Ten.