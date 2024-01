Franz Beckenbauer mit dem Weltmeisterpokal am 28. Mai 1974 im Münchener Olympia-Stadion. Bild: AP

Welt trauert um Franz Beckenbauer: «Das macht mich fertig»

Franz Beckenbauer ist tot. Mit dem «Kaiser» geht einer der grössten Fussball-Persönlichkeiten – die Anteilnahme ist gross.

Melanie Muschong / t-online

Ein Artikel von

Fussball-Legende Franz Beckenbauer ist im Alter von 78 Jahren gestorben. Die Welt trauert um einen der Grössten der Branche und nimmt Abschied vom «Kaiser». DFB-Direktor Rudi Völler, der ihn als Teamchef beim Gewinn der Fussball-WM 1990 trainiert hatte, sagte: «Ich bin unendlich traurig, die Nachricht seines Todes nimmt mich sehr mit.»

Er ergänzte: «Ich betrachte es als eines der grossen Privilegien meines Lebens, Franz Beckenbauer gekannt und erlebt zu haben. Unsere gemeinsame Zeit bei der Nationalmannschaft wurden gekrönt mit dem WM-Titel 1990 in Rom, ein Titel, der ohne seine herausragende Trainerleistung nie möglich gewesen wäre. Der »Kaiser« war eine Inspiration für mehr als eine Generation, er wird für immer die Lichtgestalt des deutschen Fussballs bleiben. Mit Franz Beckenbauer verliert der deutsche Fussball seine grösste Persönlichkeit, ich verliere einen guten Freund.»

Auch Ex-Klubs nehmen Anteil. So wie der Hamburger SV, für den Beckenbauer von 1980 bis 1982 spielte. Der HSV schrieb auf der Plattform X (ehemals Twitter): «Franz Beckenbauer ist tot. Die deutsche Fussball-Legende ist im Alter von 78 Jahren verstorben. In Gedanken sind wir bei der Familie und den Angehörigen. Ruhe in Frieden, Kaiser!»

Ähnliche Worte fand beispielsweise auch der 1. FC Kaiserslautern zu einem Schwarz-Weiss-Foto von Beckenbauer: «Mit Franz Beckenbauer ist einer der grössten deutschen Fussballer aller Zeiten von uns gegangen. Ruhe in Frieden, Kaiser!» Neben weiteren Vereinen meldete sich auch Bayern-Star Thomas Müller.

«Grossartiger und grossherziger Mensch»

Er schrieb auf X: «Einer der grossartigsten Fussballer der Vereinsgeschichte des FC Bayern hat uns leider verlassen. Ruhe in Frieden, Kaiser Franz. Wir werden nie vergessen, was du für den Fussball in Deutschland geleistet hast.»

Auch Lothar Matthäus, der unter Beckenbauer 1990 Weltmeister wurde, sagte der «Bild»-Zeitung: «Sein Tod ist ein Verlust für den Fussball und für ganz Deutschland. Er war einer der Grössten als Spieler und Trainer, aber auch ausserhalb des Platzes. Franz war eine herausragende Persönlichkeit nicht nur im Fussball, und er genoss weltweite Anerkennung. Alle, die ihn gekannt haben, wissen, welch ein grossartiger und grossherziger Mensch Franz war. Ein guter Freund hat uns verlassen. Er wird mir fehlen – er wird uns allen fehlen!»

Wolfgang Overath, Weltmeister von 1974, sagte: «Das macht mich fertig. Das ist nicht vorstellbar, dass er nicht mehr da ist. Er war nicht nur der Grösste, den wir in Deutschland hatten und fussballerisch jemals haben werden, sondern er war auch ein feiner Kerl. Er hat alle überragt, er war so gross - und doch so am Boden geblieben. Zu meinem Geburtstag hat er mich vor drei Monaten mit aller Kraft angerufen, die er noch hatte.»

DFB-Präsident Bernd Neuendorf hat den Tod von Franz Beckenbauer als eine «echte Zäsur» bezeichnet. «Mit Hochachtung und grosser Dankbarkeit blicken wir auf sein Lebenswerk. Mit ihm verlieren wir einen einzigartigen Fussballer und einen liebenswerten Menschen», sagte er.

Watzke über Beckenbauer: «Hatte Ganzkörper-Gänsehaut»

Auch Bundestrainer Julian Nagelsmann äusserte sich: «Wenn Franz Beckenbauer einen Raum betrat, hat der Raum geleuchtet, den Titel 'Lichtgestalt des deutschen Fussballs' trug er zurecht. Bis zuletzt umgab ihn eine Aura, an der auch die gesundheitlichen Probleme und Schicksalsschläge, die er zu verkraften hatte, nicht rütteln konnten. Ich bin dankbar und stolz, dass ich ihn kennenlernen durfte, und werde ihn in liebevoller Erinnerung behalten.»

Auch BVB-Boss Hans-Joachim Watzke trauert um den «Kaiser»: «Franz Beckenbauer war definitiv der grösste deutsche Fussballer aller Zeiten und obendrein einer der tollsten Menschen, den ich je kennengelernt habe. Jedes einzelne Erlebnis, das ich persönlich mit Franz hatte, war wunderbar.»

Dann nennt Watzke ein Beispiel: «Ich kann mich noch gut daran erinnern, dass ich eine Ganzkörper-Gänsehaut hatte, als er mir nach unserer Deutschen Meisterschaft 2010/2011 das Du angeboten hat. Man kann sich wirklich nur verneigen vor dem, was Franz Beckenbauer für Deutschland und den deutschen Fussball geleistet hat.»

Auch Bundeskanzler Olaf Scholz trauert um Beckenbauer: "Weltmeister als Spieler und Trainer: Franz Beckenbauer war einer der grössten Fussballer in Deutschland und für viele 'der Kaiser' – auch, weil er über Generationen für den deutschen Fussball begeistert hat. Er wird uns fehlen. Meine Gedanken sind bei seiner Familie und Freunden.»

Verwendete Quellen: