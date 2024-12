Im Sudan am Horn Afrikas herrscht seit April 2023 ein blutiger Machtkampf zwischen de facto-Machthaber Abdel Fattah al-Burhan und dessen früherem Stellvertreter Mohamed Hamdan Daglo. Daglos Miliz RSF kontrolliert den grössten Teil Darfurs; El Fascher ist die letzte grosse Stadt, in der die Regierung noch die Kontrolle hat. Mehr als elf Millionen Menschen sind vor den landesweiten Kämpfen geflohen, etwa die Hälfte von ihnen sind Kinder und Jugendliche.

Im Konflikt im Sudan sind im Kampf um die Hauptstadt des Bundesstaates Nord Darfur Hunderte Menschen getötet worden. Die Vereinten Nationen sprachen in einem Bericht von mindestens 782 Toten und mehr als 1143 Verletzten in El Fasher.

So sieht es in den Sugus-Häusern wirklich aus

Letzter Besuch vor Amtsende: Biden trifft den Papst im Januar in Rom

Der scheidende US-Präsident Joe Biden plant kurz vor dem Ende seiner Amtszeit noch einen letzten Auslandstrip und ein Treffen mit Papst Franziskus in Rom. Das Weisse Haus kündigte an, Biden werde vom 9. bis 12. Januar in die italienische Hauptstadt reisen. Am 10. Januar werde er dort eine Audienz beim Papst haben, um über Bemühungen für Frieden auf der Welt zu sprechen. Geplant seien ausserdem Treffen mit Italiens Präsident Sergio Mattarella und der italienischen Ministerpräsidentin Giorgia Meloni.