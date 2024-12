Mehrere Minister in Südkorea wollen zurücktreten nachdem Kriegsrecht verhangen wurde

Die Opposition hat einen Antrag für ein Amtsenthebungsverfahren unterzeichnet. Dieser soll am Donnerstag in die Nationalversammlung eingebracht werden und entweder am Freitag oder Samstag zur Abstimmung kommen. Die grösste Oppositionspartei hatte zuvor dem konservativen Staatsoberhaupt Verfassungsbruch vorgeworfen und zum sofortigen Amtsverzicht aufgerufen. (sda/dpa)

Trump besucht Paris – das letzte Mal ging dieser Moment viral

Donald Trump wird auf Einladung von Emmanuel Macron an der Wiedereröffnung der Notre-Dame dabei sein – ein Treffen, das an das denkwürdige Zusammentreffen am Nationalfeiertag 2017 in Paris erinnert.

Nachdem ein verheerender Grossbrand im April 2019 die Kathedrale Notre-Dame in Paris stark beschädigt hatte, wird die sanierte Kirche am 7. Dezember mit einer grossen Feier und rund 2000 geladenen Gästen wiedereröffnet – darunter auch ein besonders prominenter Besuch: Donald Trump.