Vertriebene arabische Beduinenkinder spielen, während sie sich mit ihren Habseligkeiten in der Nähe der Stadt Busra al-Harir, nachdem sie aus As Suwayda, Syrien, geflohen sind, 17. Juli 2025. Bild: keystone

Wiederaufbau Syriens kostet 216 Milliarden Dollar

Der Wiederaufbau des vom Bürgerkrieg zerstörten Syriens wird nach Schätzungen der Weltbank rund 216 Milliarden US-Dollar (185,3 Mrd. Euro) kosten. Dies sei etwa das Zehnfache des Bruttoinlandsproduktes Syriens im vergangenen Jahr, teilte die Bank in Washington mit. Die geschätzten Kosten umfassten Ausgaben für Infrastruktur (82 Milliarden Dollar), Wohngebäude (75 Milliarden Dollar) sowie gewerbliche und öffentliche Gebäude (59 Milliarden Dollar).

Ein Porträt des ehemaligen syrischen Präsidenten Bashar al-Assad auf dem Boden der Mezzeh Air Base in Damaskus, Syrien, am 16. Dezember 2024. Bild: keystone

In Syrien war 2011 nach Protesten gegen die Regierung des damaligen Machthabers Baschar al-Assad ein Bürgerkrieg ausgebrochen. Assad wurde dann im vergangenen Dezember gestürzt. Die neue Regierung von Übergangspräsident Ahmed al-Scharaa hat die Kontrolle in Damaskus übernommen und ist ihr nach bemüht, im Land Stabilität herzustellen. (sda/dpa)