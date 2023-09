Mindestens zwei Tote nach mutmasslichem israelischem Angriff in Syrien

Israels Luftwaffe bombardiert regelmässig Ziele im benachbarten Bürgerkriegsland Syrien. Israel will damit verhindern, dass sein Erzfeind Iran seinen militärischen Einfluss in Syrien mit Hilfe verbündeter Milizen ausbaut. Der Iran ist neben Russland der wichtigste Verbündete der syrischen Regierung. (sda/dpa)

Bei einem dem israelischen Militär zugeschriebenen Luftangriff im Westen Syriens sind syrischen Medien zufolge mindestens zwei Soldaten getötet worden. Wie die staatliche Nachrichtenagentur Sana am Mittwoch berichtete, sollen dabei auch sechs weitere Personen verletzt worden sein. Die in London ansässige Syrische Beobachtungsstelle für Menschenrechte meldete, dass dabei auch ein Waffenlager Iran-treuer Milizen getroffen wurde. Den Aktivisten zufolge kamen mindestens drei Personen ums Leben. Israels Armee wollte sich zu dem Angriff - wie in diesen Fällen üblich - nicht äussern.

Bis der Schiedsrichter am Boden liegt – 5.-Liga-Fussballspiel in Zürich artet aus

Milchzähne am Anus, Krokodilkot und Niesen: So verhütete man früher

Korruptionsverdacht im EU-Parlament: Strengere Regeln verabschiedet

Nach den Bestechungsvorwürfen im Europaparlament haben die Abgeordneten für schärfere Transparenzregeln gestimmt. Eine deutliche Mehrheit von Parlamentariern sprach sich am Mittwoch in Strassburg unter anderem für Vermögenserklärungen am Anfang und am Ende eines Mandats aus. Ausserdem soll es strengere Regeln für die Annahme von Geschenken und die Übernahme von Reisekosten durch Dritte geben. Künftig müssen auch deutlich mehr Treffen mit Lobbyisten veröffentlicht werden. Die Regeln treten voraussichtlich im November in Kraft.