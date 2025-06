Wahlumfrage: Rechtsruck in Grossbritannien

Reform käme der Umfrage zufolge auf 26 Prozent, Labour auf 23 und die konservativen Tories auf 18. Laut der von YouGov ermittelten Sitzverteilung würde der Reform-Wahlsieg aufgrund des britischen Mehrheitswahlrechts aber nicht für eine Regierungsmehrheit reichen. Die Umfrageergebnisse verstärken jedoch den Eindruck, dass das bisherige britische System der zwei grossen etablierten Parteien stark ins Wanken gerät. Das Modell basiert auf Antworten von 11'500 Menschen in Grossbritannien.

Die Regierungspartei Labour müsste demnach deutliche Verluste hinnehmen. Bei der Unterhaus-Wahl im Juli 2024 war Reform drittstärkste Kraft geworden. Die Wahl war insbesondere durch den Absturz der deshalb aus der Regierung gewählten Conservative Party geprägt. Labour hat im Parlament derzeit eine grosse Mehrheit. Gewählt wird in Grossbritannien erst wieder im Jahr 2029.

Oder unterstütze uns per Banküberweisung

Bundesrat hält an F-35 fest: Es drohen Mehrkosten von bis zu 1,35 Milliarden Franken

Dinge, die es so wohl nur im Schweizer Schienenverkehr zu sehen gibt – in 15 Bildern

«Gäbe es in Deutschland nie»: Versehentlicher Post über die SBB geht viral

watson hat die BESTEN. CHIPS. EVER. ermittelt. Es war harte Arbeit

Kurden im Iran: «Wir haben Angst – aber nicht vor Israel, sondern vor dem Regime»

Ein kurdischer Iraner warnt: Wenn Israel und die USA ihre Ziele erreicht hätten, werde das Regime im eigenen Land zurückschlagen. Und die Welt werde wieder wegschauen.

Als im Iran die Sirenen heulten, sass Gordyaen Beynamin Jermayi in Jena, einer ruhigen Universitätsstadt in Ostdeutschland. Seine Familie lebt 3500 Kilometer entfernt, in einem Dorf nahe Urmia im Nordwesten Irans.