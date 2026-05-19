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Syrien

Syrien: Autobombe in Damaskus explodiert – ein Soldat getötet

Autobombe in Damaskus explodiert – ein Soldat getötet, 18 Verletzte

19.05.2026, 16:0319.05.2026, 16:03

Bei der Explosion einer Autobombe in der syrischen Hauptstadt Damaskus ist ein Soldat getötet worden. Das berichtete die staatliche Nachrichtenagentur Sana unter Berufung auf das Verteidigungsministerium. 18 weitere Menschen seien verletzt worden, berichtete die Staatsagentur weiter unter Berufung auf einen Vertreter des Gesundheitsministeriums.

Wie die Medien- und Kommunikationsdirektion des Verteidigungsministeriums Sana mitteilte, explodierte die Autobombe in der Nähe eines Gebäudes des Ministeriums. Zuvor habe eine Einheit der Armee einen dort platzierten Sprengsatz entdeckt. Danach kam es während des Versuchs der Entschärfung zur Explosion einer Autobombe im selben Gebiet.

Anwohner berichteten, mehrere Fahrzeuge seien in Brand geraten oder beschädigt worden. Nach der Explosion seien Schüsse zu hören gewesen.

Nach Angaben der Syrischen Beobachtungsstelle für Menschenrechte riegelten Sicherheitskräfte das Gebiet weiträumig ab. Mehrere junge Männer seien festgenommen worden, die versucht hätten, Fotos zu machen. Krankenwagen seien umgehend zum Explosionsort geeilt. Ermittlungen zur Klärung der Hintergründe seien eingeleitet worden. (hkl/sda/dpa)

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