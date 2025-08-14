freundlich30°
Syrien

Tote nach schwerer Explosion im Nordwesten Syriens

In this photo provided by the Syrian Civil Defense White Helmets, Syrian Civil Defense workers inspect the explosion side in Maarat Misrin village, in Idlib province, north Syria, Thursday, July, 24, ...
Die Ursache der Explosion ist noch unbekannt.Bild: keystone

Tote nach schwerer Explosion im Nordwesten Syriens

14.08.2025, 13:2714.08.2025, 13:27
Bei einer schweren Explosion im Nordwesten Syriens nahe der Stadt Idlib sind nach Behördenangaben mindestens zwei Menschen ums Leben gekommen. Vier weitere seien verletzt worden, teilte die lokale Gesundheitsbehörde mit.

Die Syrische Beobachtungsstelle für Menschenrechte meldete unterdessen vier Tote und zwei Verletzte. Die Ursache sei noch unbekannt, hiess es vom syrischen Zivilschutz. Augenzeugen vor Ort sprachen von mehreren Folgeexplosionen.

Der Beobachtungsstelle zufolge soll es in einem Waffenlager ausländischer Kämpfer zu den Explosionen gekommen sein. Es sollen gleichzeitig Drohnen in der Luft gesichtet worden sein. Der Zivilschutz sei im Grosseinsatz. Die in Grossbritannien ansässige Organisation bezieht ihre Informationen aus einem Netzwerk aus Informanten vor Ort.

Auf Bildern in sozialen Medien war zu sehen, wie eine massive Rauchwolke über einem Gebäude in einem ländlichen Gebiet in die Luft stieg. (sda/dpa)

