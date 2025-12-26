wechselnd bewölkt-1°
DE | FR
burger
Schweiz
Videos

«Bin der älteste Lehrling der Schweiz» – Comeback nach Kündigung mit 61

Werner Boller
Glücklich, wieder arbeiten zu können: Werner Boller.*Bild: watson
Ü55 und gekündigt

Bin vermutlich der älteste Lehrling der Schweiz» – Comeback nach Kündigung mit 61

Mit 61 wurde er arbeitslos, erst 200 Bewerbungen später fand Werner Boller* etwas Neues. Obwohl er Abstriche hinnehmen musste, ist er heute wieder glücklich – und möchte sogar nach der Pensionierung weiterarbeiten.
26.12.2025, 06:0326.12.2025, 06:51
Kilian Marti
Kilian Marti

Werner Boller* arbeitet wieder. Was für viele eine Selbstverständlichkeit ist, manchmal sogar eine Mühseligkeit, nennt er heute sein kleines Wunder. «Ich bin jetzt wieder viel ausgeglichener und zufriedener. Ich bin wieder glücklich», sagt er.

Video: watson/Emanuella Kälin

Dabei sah es lange nach dem Gegenteil aus: Nach 40 Dienstjahren wurde Boller von seinem Arbeitgeber entlassen – und musste mit 61 Jahren plötzlich wieder auf Jobsuche. Von diesem Schicksal erzählte er im Sommer in der watson-Serie «Ü55 und gekündigt».

Seither hat sich viel getan. Im September fand Boller am Flughafen Zürich eine Stelle als Dokumente-Fahrer. Mittlerweile hat er die Einarbeitung hinter sich, die Prüfungen bestanden, die Probezeit geschafft. Für ihn ist es ein Happy End – mit Abstrichen.

«Wollte einfach arbeiten»

Boller fährt am Flughafen Frachtpapiere zu den Flugzeugen oder holt sie nach den Landungen ab. Danach gehen die Dokumente via Rohrpost ins Büro. «Das Fahren auf dem Rollfeld ist sehr anspruchsvoll», sagt er. Viel Verkehr, enge Zeitfenster und überall grosse Maschinen, auf die man achten müsse. «Das Schlimmste wäre, wenn ein Flieger wegen mir halten müsste.»

Werner Boller
Dokumente-Fahrer am Flughafen Zürich: Werner Boller.Bild: watson

Er arbeitet im Schichtbetrieb. Frühschicht von 5.30 Uhr bis 14 Uhr, Spätschicht von 14 Uhr bis 23.30 Uhr. Nach drei Frühschichten sei er am Abend «durch», sagt er. Gleichzeitig gefällt ihm die Unregelmässigkeit. «Ein paar Tage arbeiten, dann wieder frei. Das hat einen Reiz.»

So gut sich die Rückkehr ins Arbeitsleben auch anfühlt: Sie löst nicht alle Probleme. Boller ist als Aushilfe angestellt, sein Pensum schwankt je nach Saison und Auftragslage. Im Sommer, wenn mehr geflogen wird, gibt es mehr Einsätze. «Je nachdem komme ich auf 60 bis 80 Prozent», sagt er. Rechtlich gilt es als Zwischenverdienst.

Ü55 und gekündigt
«Nach 40 Dienstjahren haben sie mich wie einen Müllsack vor die Türe gestellt»

«Von der Bezahlung her ist es kein Traumjob», sagt Boller. Die Tätigkeit gebe ihm viel zurück. Nur eben nicht den vorherigen Lohn, den er sich nach jahrzehntelanger Arbeit aufgebaut hatte. Trotzdem sagt er: «Ich wollte einfach arbeiten.» Das Zuhause-sitzen habe ihn mental aufgefressen.

«Keine Karriere mehr»

«Natürlich gäbe es Jobs, für die ich mehr befähigt wäre», sagt er, der früher als Logistikchef gearbeitet hat. «Aber ich suche keine Karriere mehr.» Wichtiger sei ihm eine Beschäftigung, bei der er respektiert und gebraucht werde.

Werner Boller
Fühlt sich wieder als «Teil von etwas»: Werner Boller. Bild: watson

Wer nach einer Kündigung mit 60 noch Karriere im klassischen Sinn machen wolle, habe es besonders schwer, schätzt er. Man müsse sein Spektrum erweitern, sich erlauben, neu zu denken. «Am besten vergisst man, was man bisher gemacht hat und stellt sich die Frage: Was könnte mir noch Freude bereiten?»

Boller sagt auch klar: Warten bringt nichts. «Es kommt niemand, der dich rettet. Du musst selbst aktiv werden.» Er hoffe, anderen auch damit Mut zu machen, dass er die Rückkehr in den Arbeitsmarkt geschafft hat.

Über die Pensionierung hinaus

Zurück im Berufsleben bedeutet für ihn auch: wieder lernen. Er musste Regeln und Verhaltensvorschriften büffeln, Fahrabläufe trainieren, Prüfungen bestehen. Einen Monat fuhr er nur mit, bevor er alleine auf dem Flughafen manövrieren durfte. «Ich bin vermutlich der älteste Lehrling der Schweiz», sagt er und lacht.

Im Team fühle er sich «herzlich aufgenommen» und wieder «als Teil von etwas». «Das ist das Wichtigste.» Und man nehme Rücksicht aufeinander. «Das finde ich schön.»

Er sagt: «Nach der langen Zeit als Arbeitsloser mit permanenten Absagen ist mein Selbstwertgefühl seit dem neuen Job wieder massiv gestiegen.» Und er kann sich sogar vorstellen, nach der Pensionierung weiterzuarbeiten.

Für Werner Boller grenzt der neue Job fast an ein kleines Wunder: Vom Gefühl, aussortiert zu sein, zum Gefühl, wieder gebraucht zu werden. «Wenn es so weitergeht, habe ich keine Lust, mit 65 aufzuhören.» Solange er fit sei, solange man ihn wolle, solange es ihm Freude mache, bleibe er gern.

*(Name geändert)

Alle Storys der Serie «Ü55 und gekündigt»
DANKE FÜR DIE ♥
Würdest du gerne watson und unseren Journalismus unterstützen? Mehr erfahren
(Du wirst umgeleitet, um die Zahlung abzuschliessen.)
5 CHF
15 CHF
25 CHF
Anderer
Oder unterstütze uns per Banküberweisung.
Themen
Rentner Claudio* hat mit 55 seinen Job verloren und nie mehr einen gefunden – so lebt er seither
Video: watson
Das könnte dich auch noch interessieren:
Du hast uns was zu sagen?
Hast du einen relevanten Input oder hast du einen Fehler entdeckt? Du kannst uns dein Anliegen gerne via Formular übermitteln.
1 Kommentar
Zum Login
user avatar
Dein Kommentar
YouTube Link
0 / 600
Hier gehts zu den Kommentarregeln.
1
Epstein-Files rücken Schweizer Vermisstenfall um Milliardär erneut ins Blickfeld
Der rätselhafte Tod von Jeffrey Epstein wirft noch Jahre später lange Schatten – bis in die Schweiz. Neu veröffentlichte Unterlagen aus den sogenannten Epstein-Files zeigen: Schweizer Ermittlungsbehörden befassten sich bereits 2020 mit möglichen Verbindungen zwischen Epsteins Umfeld und dem Verschwinden des deutschen Milliardärs Karl-Erivan Haub in Zermatt.
Karl-Erivan Haub, deutsch-amerikanischer Doppelbürger und damaliger Co-Chef der Tengelmann-Gruppe, verschwand im April 2018 während einer Skitour oberhalb von Zermatt. Überwachungskameras zeigten ihn letztmals auf dem Weg ins Gebiet des Klein Matterhorns. Trotz einer der grössten Suchaktionen, die es in der Region je gegeben hatte, blieb er unauffindbar.
Zur Story