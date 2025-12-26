Freundschaften können anstrengend sein. Trotzdem dürfen wir nicht aufhören, sie zu führen. Bild: Shutterstock/watson

Kommentar

Hey Gen-Z, wir müssen wieder bessere Freund*innen werden!

Die Generation Z ist so einsam wie keine andere Generation. Und wir sind selbst schuld.

Sabeth Vela

Freundschaften in den 20ern zu führen, ist schwierig: Die beste Freundin wohnt nicht mehr gegenüber, sondern in einer WG in Zürich. Die Schulfreundin, die man jede Woche fünfmal gesehen hat, ist nach Basel gezogen, um dort zu studieren. Und der beste Freund, dem man alles erzählen konnte, ist in einer neuen Beziehung und meldet sich nicht mehr. Das sind alles Szenarien, die gerade junge Menschen nur zu gut kennen. Genau aus diesem Grund klagen auch gerade so viele junge Menschen über Einsamkeit.

Während die Gen Z für viele Dinge zu Unrecht verurteilt wird, ist die Einsamkeit ein Punkt, bei dem wir wirklich das Problem sind. Das Bewusstsein für mentale Gesundheit führt nämlich dazu, dass viele Gen-Zer langsam aber sicher zu kleinen Arschlöchern mutieren. Ich eingeschlossen.

Über mentale Gesundheit zu sprechen, ist aber doch eigentlich etwas Gutes, nicht?

Natürlich!

Aber:

Es gibt einen Unterschied, ob man einfach seine Grenzen kennt und setzt oder ob man einfach asozial ist. So ist es unter vielen Freunden normal geworden, dass man eine Stunde vor dem Treffen absagt, weil: «Ich fühle mich heute nicht so danach, unter Menschen zu sein.» Oder man schreibt zwei Wochen nicht zurück, weil man gerade so viel Stress hat. Verkauft wird dieses Verhalten dann als «Grenzen setzen».

Hat man diese «Grenze» dann einige Male durchgezogen, ist es aber nicht mehr weit, bis die Arschloch-Mutierung abgeschlossen ist. So wird das Geburtstagsfest der Freundin sausen gelassen, weil man niemanden auf der Party kennt. Oder am Morgen des Umzugs des Freundes findet man, dass man doch nicht mithelfen kann, weil: «Ich schulde niemandem etwas.»

Genau dieses Pseudo-Therapie-Geschwätz von wegen «Ich schulde niemandem etwas» wird gerade durch Social Media noch glorifiziert. Auf TikTok sprechen Dutzende Menschen darüber, dass sie «nie nach diesem Leben gefragt haben und darum auch niemandem etwas schulden».

Dazu sage ich nur: BULLSHIT! Wir schulden allen Menschen etwas. Wir schulden Fremden Respekt und Freundlichkeit, wir schulden unseren Freundinnen und Freunden Ehrlichkeit und Verlässlichkeit und unseren Partnern Kompromissbereitschaft und Zeit. Ansonsten funktionieren nicht nur unsere (Liebes-)Beziehungen, sondern auch unsere Gesellschaft nicht.

Dieses Me-First-Gehabe wird nämlich langsam aber sicher dazu führen, dass wir keine Freundschaften mehr schliessen können. Etwas, das bereits tausende Menschen auf Social Media beschäftigt.

Ein Satz, der dazu auf TikTok immer wieder genannt wird:

«Everybody wants to have a village, but nobody wants to be a villager.»

Zu Deutsch: «Jeder möchte in einem Dorf leben, aber niemand möchte Dorfbewohner sein.» Damit ist gemeint, dass zwar jeder einer Community angehören und davon profitieren will, aber niemand die Lasten tragen möchte, die eine Gemeinschaft auch mit sich bringen kann.

Damit man mich jetzt nicht falsch versteht: Natürlich sollt ihr jetzt nicht alle fein säuberlich gezogenen Grenzen wieder über den Haufen schmeissen. Nein! Gerade Menschen mit mentalen Problemen oder Krankheiten sollten sich immer Zeit nehmen, in Therapie gehen und kommunizieren, wenn ihnen etwas zu viel wird.

Aber: Isoliert euch nicht in eurer Psyche, sprecht mit euren Freundinnen und Freunden und hört zu, wenn es ihnen schlecht geht. Seid wieder gute Freunde und helft einander. Weil Freundschaften etwas vom Wichtigste in unserem Leben sind – auch wenn sie manchmal anstrengend sind.