«Nationale Pflicht»: Kilicdaroglu ruft Auslandstürken zur Wahl auf

Für die Türkei ist es die erste Stichwahl über die Präsidentschaft in ihrer Geschichte. Im Inland sind rund 61 Millionen Menschen zur Wahl aufgerufen. Dazu kommen rund 3,4 Millionen im Ausland lebende Wahlberechtigte, allein 1,5 Millionen davon wohnen in Deutschland. Sie können ab diesem Samstag bis zum 24. Mai ihre Stimme abgeben.

Die Entscheidung am 28. Mai bezeichnete er als Referendum, das über eine Wahl hinausgehe. Kilicdaroglu verwies auf das Referendum im Jahr 2018, welches eine Ausweitung der präsidentiellen Macht zur Folge hatte - einschliesslich mehr Kontrolle über die Justiz. «Ihr habt gesehen, was nach dem vorherigen Referendum geschehen ist. Dieses ist der letzte Ausweg für unser Land», sagte der Oppositionsführer. Erdogan gilt vor der zweiten Runde im Inland wie im Ausland als Favorit, nachdem er die absolute Mehrheit in der ersten Runde am 14. Mai nur knapp verpasst hatte.

Im Rennen um die türkische Präsidentschaft hat der Herausforderer von Amtsinhaber Recep Tayyip Erdoğan die Auslandstürken eindringlich zur Wahlbeteiligung aufgerufen. Die Stimme für die Stichwahl abzugeben, sei «nationale Pflicht» für die Bürger, wo immer sie auf der Welt seien, sagte Kemal Kılıçdaroğlu in einer auf Twitter veröffentlichten Ansprache am Freitagabend.

Wahnsinn in Basel – Fiorentina schiesst sich in der 129. Minute in den Final

USA: Grosse Differenzen bei Verhandlungen über Schuldengrenze – Biden bleibt gelassen

Die Verhandlungen über eine Anhebung der Schuldenobergrenze in den USA gestalten sich nach Angaben des Weissen Hauses schwierig. «Wir haben ernsthafte Differenzen», sagte die Sprecherin der US-Regierungszentrale, Karine Jean-Pierre, am Samstag am Rande des G7-Gipfels im japanischen Hiroshima. US-Präsident Joe Biden sei aber zuversichtlich, dass es einen Weg nach vorn gebe und eine Lösung möglich sei. Biden sei auch während seiner Teilnahme am G7-Gipfel eng in die Verhandlungen eingebunden.