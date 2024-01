Togg T10F: Mit dem Modell bringt die türkische Firma ihr zweites Auto auf den Markt. Bild: keystone

Erdoğans Stolz: Die neue E-Limousine aus der Türkei

Erst kürzlich präsentierte die türkische Automarke Togg ihr erstes Modell. Nun soll bald der zweite Wagen, die Limousine T10F, auf den Markt kommen.

Tara Rezaie Farmand / t-online

Mehr «International»

Ein Artikel von

Türkischer Autohersteller auf Expansionskurs: Die erste Automarke des Landes, Togg (die Abkürzung steht für Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu A.Ş), hat auf der diesjährigen Elektronikmesse CES in Las Vegas ihr zweites, elektrisches Auto vorgestellt.

Der T10F ergänzt das Anfang 2023 auf den Markt gebrachte SUV T10X. Der neue Fastback mit seinem zeitgemässen Design ist in drei Antriebsversionen geplant:

Hinterradantrieb mit normaler Reichweite

Hinterradantrieb mit erhöhter Reichweite

Allradantrieb mit erhöhter Reichweite

Hohe Ladeleistung für die Limousine

Togg verspricht je nach Akkugrösse (52,4 oder 90 kWh) eine Reichweite von bis zu 600 Kilometern, bei der normalen Version sind es laut internen Tests des Herstellers rund 350. Das Topmodell, der T10F AWD Long Range, soll mit seinen zwei Elektromotoren und 430 PS von null auf 100 km/h in 4,6 Sekunden beschleunigen.

Alle Modelle sollen mit einer Ladeleistung von 180 kW ausgestattet sein. Damit soll der Ladestand des Akkus in 28 Minuten von 20 auf 80 Prozent steigen. Ausserdem soll der T10F über die Vehicle-to-Load-Technologie (V2L) verfügen. Damit lassen sich an der Steckdose am Fahrzeug elektrische Geräte betreiben oder E-Bikes aufladen.

Technische Daten Abmessungen: 4,83 m x 1,88 m x 1,56 m (LxBxH)

Radstand: 2890 Millimeter

Gewicht: Je nach Spezifikation zwischen 1939 und 2215 Kilogramm

Kofferraumvolumen: 500 Liter bis 1350 Liter

Höchstgeschwindigkeit: 175 km/h



Mithalten im internationalen Vergleich

Neben zwei insgesamt 41,3 Zoll grossen Bildschirmen soll der T10F im Innenraum eine induktive Ladefunktion für Mobilgeräte und mobiles Internet als WLAN-Hotspot besitzen. Über eine Smartphone-App lässt sich das Fahrzeug starten und bedienen – das ist im internationalen Vergleich üblich.

Um beim Euro-NCAP-Crashtest eine Bewertung von fünf Sternen zu erhalten, lässt sich der Autobauer bei den Assistenz- und Sicherheitssystemen nicht lumpen: Der T10F ist mit einer adaptiven Geschwindigkeitsregelung mit Stop-and-Go-Funktionalität ausgestattet. Weitere Sicherheitsfunktionen sollen unter anderem eine Rundumsichtkamera und ein Totwinkel-Assistent, eine elektronische Stabilitätskontrolle und ein Spurhalte- und Spurwechsel-Assistent sein. Zudem sind Softwareupdates «over the air», also ohne Werkstattbesuch, möglich.

Preise für den T10F

Es sei davon auszugehen, dass sich der T10F preislich im Rahmen des T10X SUV bewegen wird, heisst es vom Fachmagazin «Auto Motor und Sport». Der Basispreis liege bei umgerechnet rund 42'000 Franken. In der besten Ausstattungsvariante koste das Fahrzeug 53'620 Franken. Die gross angelegte Serienproduktion soll spätestens 2025 starten – offiziell wird das Auto in der Schweiz wohl nicht verfügbar sein.

(rbu/t-online)