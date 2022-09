Erdoğan will sich Bündnis mit Russland und China anschliessen

Erdogan wirft der Nato und der EU, wo die Türkei seit 1999 ohne bedeutende Fortschritte Kandidatenstatus hat, mangelnde Unterstützung der Türkei vor. Die Türkei und Russland wiederum haben in einigen Bereichen gemeinsame Interessen und gute Beziehungen – obwohl Ankara den Angriff Moskaus auf die Ukraine verurteilt. Zuletzt bemühte sich die Türkei, zwischen den Kriegsparteien zu vermitteln, etwa in der Frage ukrainischer Getreideexporte über das Schwarze Meer.

Der Nato-Staat Türkei will Präsident Recep Tayyip Erdoğan zufolge der Shanghaier Organisation für Zusammenarbeit (SCO) beitreten, deren grösste Mitglieder China und Russland sind. Der staatlichen türkischen Nachrichtenagentur Anadolu zufolge sagte Erdogan am Samstag nach einem Gipfeltreffen der Organisation im usbekischen Samarkand, die Türkei wolle bei dem Treffen der Gruppe im kommenden Jahr in Indien das Ziel einer Mitgliedschaft erörtern.

Erdoğan und Putin am Freitag in Samarkand, Usbekistan.

Kurioser Einsatz in Deutschland: Autonomer Geschirrspüler sperrt 22-Jährige im Bad ein

Ein sich von selbst öffnender Geschirrspüler hat eine Frau in Baden-Württemberg in ihrem Badezimmer eingesperrt. Polizei und Feuerwehr mussten zu Hilfe eilen.

Ein sich von selbst öffnender Geschirrspüler hat am Donnerstagabend eine Frau in ihrer Wohnung in Lörrach in eine missliche Lage gebracht: Sie war in ihr Bad gegangen und hatte die Türe geschlossen, beschreibt das Polizeipräsidium Freiburg den Fall.