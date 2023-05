Ultranationalist Ogan stellt sich hinter Erdogan – Chancen der Opposition sinken

Ogan hatte in den Tagen vor seiner Entscheidung versucht, von beiden Lagern Zugeständnisse in Richtung seiner Politik zu erhalten. Erdogan, aus einer Position der Stärke nach dem Ergebnis des ersten Wahlgangs, wies die Forderungen zurück. Kilicdaroglu versuchte mit radikaleren Position bezüglich Migration die Wähler von Ogan anzusprechen. Auch Friedensgespräche mit der kurdischen Arbeiterpartei PKK schloss er aus, um sich beim Publikum Ogans beliebt zu machen. Zumindest Ogan selbst konnte er damit offensichtlich nicht überzeugen. (con)

US-Autorin Carroll geht wegen Beleidigung erneut gegen Trump vor

Knapp zwei Wochen nach der Verurteilung Donald Trumps zu einer Entschädigung in Millionenhöhe wegen sexuellen Missbrauchs und Verleumdung geht die US-Autorin E. Jean Carroll erneut gerichtlich gegen den ehemaligen US-Präsidenten vor.

Grund dafür seien Beleidigungen, die Trump am Tag nach dem Urteil im Sender CNN gegen die Schriftstellerin ausgesprochen hatte, berichteten US-Medien übereinstimmend am Montag (Ortszeit) unter Berufung auf die Unterlagen, die Carroll bei einem Gericht in New York eingereicht hatte. Demnach fordert sie nun eine weitere «sehr substanzielle» Summe.