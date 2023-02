Die Mission der drei Raumfahrer wurde wegen der Panne um sechs Monate verlängert. Am Sonntag erreichte die unbemannte Sojus MS-23 die ISS, die am Freitag vom Weltraumbahnhof im kasachischen Baikonur gestartet war. Sie soll die drei auf der Raumstation festsitzenden Raumfahrer im September zur Erde zurückbringen. (sda/afp)

Die Trägerrakete sollte am Montag am Kennedy Space Center im US-Bundesstaat Florida starten und mit einer Dragon-Raumkapsel zwei US-Astronauten, einen russischen Kosmonauten und einen Raumfahrer aus den Vereinigten Arabischen Emiraten ins All bringen. NASA-Chef Bill Nelson unterstützte den Abbruch des Starts.

China und der Westen: Es droht der offene Bruch

China legt einen Friedensplan vor, mit dem die Ukraine und der Westen wenig anfangen können. In Wahrheit rückt China nicht von Putin ab – und könnte diesem nun sogar Killerdrohnen liefern. Der Graben zum Westen wird bedrohlich tief.



Peking will eigentlich Frieden stiften. So ist es nachzulesen in einem Positionspapier «zur politischen Lösung der Ukraine-Krise», das am Freitag von der chinesischen Regierung vorgestellt wurde. Das Dokument allerdings trägt, in den Augen westlicher Diplomaten, nichts zur schnellen Beendigung des russischen Angriffskriegs bei. Vielmehr hat der Zwölf-Punkte-Plan das Potenzial, den Graben zu vertiefen, der sich zwischen Washington und Peking aufgetan hat.