Nüchtern zur Urne: Alkohol verboten bei Wahlen in Thailand

Parlamentswahlen in Thailand verlaufen sehr nüchtern - im wahrsten Sinne des Wortes: Seit 2014 gilt bei Abstimmungen landesweit ein 24-stündiges Alkoholverbot. Obwohl die Wahllokale erst am Sonntagmorgen öffneten, ist seit Samstagabend um 18.00 Uhr (Ortszeit) der Ausschank und Verkauf von Wein, Bier und Spirituosen unter Strafandrohung verboten. Wer dagegen verstösst, riskiert eine hohe Geldstrafe oder sogar Haft. Die Anordnung gilt sogar für private Partys, Hochzeiten oder Geburtstage.

Hintergrund: Die Wahlberechtigten sollen ihre Kreuzchen mit klarem Kopf machen. Zudem legen die Behörden wert darauf, dass die Abstimmungen fair und friedlich verlaufen.

Das Verbot gilt dabei ausnahmslos für alle Menschen, die sich in dem Königreich aufhalten, also auch für Touristen. In Geschäften und Supermärkten wiesen Schilder und Zettel die Kunden auf das Verkaufsverbot hin, in Kneipen und Restaurants erklärten Kellner den Gästen am Samstagabend schon am Eingang, dass kein Alkohol ausgeschenkt werde.

52 Millionen Menschen waren zu den Urnen gerufen, um ein neues Parlament zu wählen. Die Wahllokale schliessen um 17.00 Uhr Ortszeit - eine Stunde später darf wieder Bier gezapft werden. (sda/dpa)