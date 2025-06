Thailand schliesst im Streit mit Kambodscha Grenzübergänge

«Politische Unruhen sollten durch demokratische Mechanismen gelöst werden, nicht durch einen Putsch wie 2014», sagte Ratchaporn Poolsawadee, Vizepräsident des Tourism Council of Thailand (TCT). Damals hatten die Streitkräfte unter General Prayut Chan-o-cha die Macht übernommen – das Militär regierte bis 2023. Seit 1932 gab es in Thailand rund ein Dutzend Staatsstreiche. (sda/dpa)

Seither gibt es in Thailand Proteste gegen die Regierung. Demonstranten fordern den Rücktritt der Ministerpräsidentin sowie Neuwahlen. Derweil wächst in der Tourismusbranche die Angst vor einem neuen Militärputsch, wie die Zeitung «Bangkok Post» berichtete.

Die Ministerpräsidentin hatte darin den 72-Jährigen als «Onkel» angesprochen und einen hochrangigen Militär in der Grenzregion als ihren «Gegner» bezeichnet. Sie bot Hun Sen auch an, alles zu tun, was er für nötig hielte, um ihre eigene Position zu festigen. Das sorgte für grossen Wirbel. Obwohl sich Paetongtarn später entschuldigte, hat die zweigrösste Koalitionspartei Bhumjaithai als Reaktion das Regierungsbündnis verlassen.

Thailand hat in einem erbitterten Grenzstreit mit dem Nachbarland Kambodscha die Grenzübergänge in sechs Provinzen geschlossen.

Die USA treten in den Krieg ein – das Wichtigste in 7 Punkten

Verurteilter Sexualstraftäter soll hinter Fake-Hochzeit im Disneyland stecken

Die Gäste waren Statisten, die «Braut» war 9 Jahre alt. Eine inszenierte Hochzeit im Disneyland Paris rief am Wochenende die Polizei auf den Plan. Nun zeigt sich: Der Mann, der den Event organisiert haben soll, ist in Grossbritannien vorbestraft.

Im Fall rund um die inszenierte Hochzeit im Disneyland Paris am Wochenende sitzt ein 39-jähriger Brite in Haft. Der Mann soll in Grossbritannien registrierter Sexualstraftäter sein und bereits wegen Sexualdelikten gegen Minderjährige vorbestraft sein, berichtet die Daily Mail. Der 39-Jährige werde in seiner Heimat gesucht, weil er sich nicht an seine Auflagen gehalten habe.