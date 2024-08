Thailands neue Regierungschefin erhält königlichen Segen

In den vergangenen Jahrzehnten gab es in Thailand immer wieder Staatsstreiche, Militärregierungen und Strassenproteste der Demokratiebewegung. Erst kürzlich hatte das Verfassungsgericht auf Druck konservativer Kräfte die Auflösung der progressiven Move-Forward-Partei (MFP) angeordnet – des eigentlichen Gewinners der Parlamentswahl 2023. (sda/dpa)

Die Euphorie um Kamala Harris wird den Parteitag der Demokraten von nächster Woche in Chicago dominieren. Allerdings könnten Palästina-Proteste die Feststimmung trüben.

Im US-Wahlkampf geht es drunter und drüber. Erst vor einem Monat herrschte bei den Republikanern Hochstimmung. Am Parteitag in Milwaukee wurde Donald Trump wie ein Halbgott angehimmelt. Nach Joe Bidens Debakel in der CNN-Debatte und dem Attentat in Pennsylvania schien der Ex-Präsident auf bestem Weg ins Weisse Haus zu sein.