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Junge Hirschziegenantilope von Unbekannten in Wiener Zoo erschossen

Bildnummer: 59499565 Datum: 11.04.2013 Copyright: imago/Eibner Hirschziegenantilopen (eng.: blackbuck; lat.: Antilope cervicapra) Gesellschaft GER Tiere Hirschziegenantilope Antilope Jungtier Nachwuc ...
Eine Hirschziegenantilope (Archivbild). Bild: www.imago-images.de

Junge Hirschziegenantilope von Unbekannten in Wiener Zoo erschossen

31.03.2026, 15:2431.03.2026, 15:24

Ein Jungtier der Hirschziegenantilopen ist in der Nacht auf Sonntag von Unbekannten in einem Wiener Zoo erschossen worden. Dies wurde am Montag von den Zoo-Verantwortlichen in einer Polizeiinspektion gemeldet, wie die österreichische Nachrichtenagentur APA berichtete.

Eine Tierpflegerin fand demnach das getötete Tier, ein Tierarzt des Zoos führte eine Obduktion durch, wobei eine mutmassliche Schussverletzung festgestellt wurde.

Aufgrund des Verdachts der Tierquälerei wurden umfangreiche Ermittlungen aufgenommen. Erste Ergebnisse legten nahe, dass gegen 3.00 Uhr tatsächlich eine Schussabgabe von ausserhalb des Geheges erfolgte. Das Landeskriminalamt Wien, Ermittlungsbereich Umweltdelikte, hat die Amtshandlung übernommen. (sda/apa)

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