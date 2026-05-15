Bundespräsident Parmelin reist zu Bundeskanzler Merz – Wettbewerbsfähigkeit im Fokus

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Bundespräsident Guy Parmelin trifft am kommenden Dienstag den deutschen Bundeskanzler Friedrich Merz. Geplant ist ein Gespräch über die bilateralen Beziehungen der beiden Länder und die Europapolitik, wie der Bundesrat am Freitag mitteilte.

Bundespräsident Guy Parmelin. Bild: keystone

Beim Arbeitstreffen in Berlin werden die Wettbewerbsfähigkeit und Innovation im Zentrum stehen, heisst es in der Medienmitteilung. Ausserdem würden Parmelin und Merz über die Sicherheitslage auf dem europäischen Kontinent und die Beziehung der Schweiz zur EU sprechen.

Das Treffen ist der zweite Schweizer Präsidialbesuch bei Bundeskanzler Merz innerhalb weniger Monate. Im September 2025 war Parmelins Vorgängerin, Bundespräsidentin Karin Keller-Sutter im Bundeskanzleramt zu Gast. (hkl/sda)