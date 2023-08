Tausende Nerze werden in Finnland wegen der Vogelgrippe gekeult

In Polen stecken sich immer mehr Katzen mit der Vogelgrippe an – und sterben

Die finnische Gesundheitsbehörde THL schrieb, dass das Vogelgrippevirus in diesem Sommer zu einem aussergewöhnlich grossen Massensterben von Wildvögel in Finnland geführt habe. Erstmals habe sich das Virus dabei auch auf Pelzfarmen im Land ausgebreitet und viele Krankheits- und Sterbefälle unter Tieren verursacht. Die Situation stelle in erster Linie ein Problem für die Gesundheit von Tieren dar, man beobachte die Entwicklungen aber genau.

Zur Begrenzung der Ausbreitung der Vogelgrippe auf Pelzfarmen werden in Finnland Zehntausende Pelztiere getötet. Die finnische Lebensmittelbehörde ordnete an, dass alle Nerze auf Farmen gekeult werden müssen, auf denen Vogelgrippen-Infektionen festgestellt worden sind.

Bei einem Bootsunglück auf dem Victoriasee in Uganda sind mindestens 20 Menschen ums Leben gekommen. Wie die Polizei bestätigte, ereignete sich das Unglück auf Afrikas grösstem See am Mittwoch in den Morgenstunden in der Nähe des Nordufers vor einer Insel.