Schüsse an Schule in Türkei – mindestens 16 Verletzte

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An einer Schule im Südosten der Türkei sind Schüsse gefallen – mindestens 16 Personen wurden Behörden zufolge verletzt. Der Täter sei ein ehemaliger Schüler des Gymnasiums in der Stadt Sanliurfa gewesen. Er habe sich das Leben genommen, berichtete die Nachrichtenagentur DHA.

Eine Ambulanz in der Nähe des Tatorts. Bild: keystone

Zahlreiche Rettungskräfte seien im Einsatz, hiess es weiter. Wie das türkische Innenministerium mitteilte, gibt es bisher insgesamt 16 Verletzte. Vier Lehrer, zehn Schüler, ein Polizeibeamter und eine Person aus dem Kantinenpersonal seien unter den Verletzten. Die Schule sei mittlerweile evakuiert worden. (dab/sda/dpa)