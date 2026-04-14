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Schüsse an Schule in Türkei – mindestens 16 Verletzte

Schüsse an Schule in Türkei – mindestens 16 Verletzte

14.04.2026, 11:2414.04.2026, 11:24

An einer Schule im Südosten der Türkei sind Schüsse gefallen – mindestens 16 Personen wurden Behörden zufolge verletzt. Der Täter sei ein ehemaliger Schüler des Gymnasiums in der Stadt Sanliurfa gewesen. Er habe sich das Leben genommen, berichtete die Nachrichtenagentur DHA.

Turkish security forces and emergency staff stand at the courtyard of a high school where an assailant opened fire, in Siverek, south east Turkey, Tuesday, April 14, 2026, (Mevlut Bayraktar/IHA via AP ...
Eine Ambulanz in der Nähe des Tatorts.Bild: keystone

Zahlreiche Rettungskräfte seien im Einsatz, hiess es weiter. Wie das türkische Innenministerium mitteilte, gibt es bisher insgesamt 16 Verletzte. Vier Lehrer, zehn Schüler, ein Polizeibeamter und eine Person aus dem Kantinenpersonal seien unter den Verletzten. Die Schule sei mittlerweile evakuiert worden. (dab/sda/dpa)

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