Die Ukrainer wurden zu Drohnen-Experten – jetzt wollen sie exportieren

Die Ukrainer wurden zu Drohnen-Experten – jetzt wollen sie in den Westen exportieren

Die Ukraine gilt als führend in der Drohnen-Technologie. Fachleute bringen jetzt einen Export ins westliche Ausland ins Gespräch.

Mehr «International»

Ein Artikel von

Russlands Invasion in der Ukraine ist längst zum einem High-Tech-Krieg geworden. Die Ukraine kontert den russischen Überfall mit neuen Drohnen-Investitionen. Nun übersteigt die Drohnen-Produktion des Landes sogar den Bedarf der eigenen Armee. Deshalb will die Ukraine Drohnen aus eigener Herstellung künftig im Ausland verkaufen.

Ein ukrainischer Techniker repariert eine Drohne. Bild: keystone

«Wir stellen bereits so viele Drohnen her, um sie zu exportieren», zitierte die Zeitung «Kyiv Post» einen Drohnen-Hersteller. Demnach würden Freiwillige aus Lettland und Litauen in der Ukraine bereits für den Umgang mit ukrainischen Drohnen trainiert.

In Bereichen wie Geschoss-Munition und Luftabwehr-Raketen bleibt die Ukraine weiter auf westliche Hilfe angewiesen. In der Drohnen-Entwicklung gilt das Land aber weltweit als führend. «In Europa und den USA steckt die lokale Drohnenproduktion noch in den Kinderschuhen», sagte Hryhoriy Schwerk vom ukrainischen Drohnen-Hersteller General Cherry der «Kyiv Post». «Ukrainische Ingenieure optimieren Systeme auf Basis von Echtzeit-Feedback aus der Front», so Schwerk.

Nach Schätzungen der Nachrichtenagentur Bloomberg produziert die Ukraine pro Jahr rund vier Millionen Drohnen. In Dänemark soll in diesen Tagen zudem die erste ukrainische Waffenfabrik im westlichen Ausland in Betrieb gehen. Dort wird der Treibstoff für die neue «Flamingo»-Drohne hergestellt.

«Lediglich 14 Prozent der Drohnen-Hersteller rechnen mit einer Vollauslastung, weitere 21 Prozent erwarten eine Auslastung ihrer Anlagen von etwas mehr als der Hälfte. Die meisten Unternehmen nutzen somit nur einen Teil ihrer Kapazitäten», sagte Katherina Michalko von der Vereinigung «Tech Force in Ukraine» der «Kyiv Post». Sie zeigte sich offen für Drohnen-Exporte oder Kooperationen mit ausländischen Unternehmen.

Die russischen Streitkräfte hatten im technologischen Wettstreit jedoch zuletzt kräftig aufgeholt. Eine eigene Anti-Drohnen-Gruppe, Rubikon genannt, spürt die Stellungen ukrainischer Drohnen-Piloten hinter den Linien auf. «Es ist leicht, Drohnen zu bauen, aber Drohnen-Piloten sind schwer zu ersetzen», zitierte die Zeitung «Financial Times» zuletzt ein Mitglied der ukrainischen Armee.

Verwendete Quellen: