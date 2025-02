Waldbrände durch Ukraine-Krieg verstärken Klimaschäden

Zum Vergleich: Dies sei so viel wie der jährliche Schadstoff-Ausstoss von 120 Millionen Autos oder die jährlichen Emissionen von Österreich, Ungarn, Tschechien und der Slowakei zusammen. Das teilte die in Kiew angesiedelte Initiative zur Erfassung von Treibhausgasemissionen aus Kriegen anhand ihrer Berechnungen mit.

Grosse Waldbrände wegen der Kämpfe in der Ukraine 2024 haben den Klimaschaden durch den russischen Angriffskrieg weiter in die Höhe getrieben.

Der Weg zum Ukraine-Krieg in 7 Punkten

In gewohnt faktenferner Art hat US-Präsident Donald Trump der Ukraine die Schuld am Krieg zugewiesen. Doch es waren zweifelsfrei russische Truppen, die am Morgen des 24. Februar 2022 die Grenze zur Ukraine überschritten und damit den blutigsten Krieg in Europa seit dem Zweiten Weltkrieg entfesselten. Anders als erwartet stiess die russische Invasionsarmee bei ihrer «Spezialoperation», die eigentlich nur wenige Tage dauern sollte, auf erbitterten ukrainischen Widerstand.