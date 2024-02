Auf diesen drei Waffensystemen ruhen nun die ukrainischen Hoffnungen

In einem Interview mit dem ZDF erklärte Militärexperte und Oberst a.D. (a.D. steht für «ausser Dienst») Wolfgang Richter, dass die F-16 einen Einfluss auf den Krieg haben werden – aber keinen entscheidenden: «Es gibt die Wunderwaffe nicht, die einen kompletten Gamechanger darstellt. Man muss das immer im Gesamtsystem sehen.» Richter glaubt, dass die gelieferten F-16 vorwiegend einen Ersatz für die bereits erlittenen Verluste darstellen. Um das Land zu befreien, so analysierte der ehemalige Oberkommandierende der ukrainischen Streitkräfte, Walerij Saluschnyi, muss die Ukraine allerdings über Lufthoheit verfügen. Und das geht nur mit einer funktionierenden Luftwaffe.

Aktuell verfügt die ukrainische Luftwaffe über etwa 80 Flugzeuge aus alten Beständen. Diese werden unter anderem dafür genutzt, westliche Marschflugkörper, insbesondere die englischen Storm Shadows, abzuschiessen. Eine Waffe dieses Typs zerstörte im September das Hauptquartier der russischen Schwarzmeerflotte in Sewastopol und tötete dabei nach ukrainischen Angaben den befehlshabenden Admiral Sokolow. Russland widerspricht dieser Darstellung. In Kombination mit Marschflugkörpern oder im Einsatz gegen russische Kampfhelikopter bieten sich der Ukraine mit den F-16 neue Möglichkeiten. Doch diese haben auch Grenzen.

«Rust»-Prozess beginnt mit Schuldzuweisungen – Vorwürfe gegen Baldwin

Mit heftigen Schuldzuweisungen, auch gegen Schauspieler Alec Baldwin, ist der Strafprozess gegen die Waffenmeisterin Hannah Gutierrez-Reed im US-Bundesstaat New Mexico eröffnet worden. Die Angeklagte habe die wichtigsten Sicherheitsvorkehrungen am Drehort des Westerns «Rust» missachtet und mit ihrem nachlässigen Verhalten den Tod der Kamerafrau Halyna Hutchins verursacht, sagte Staatsanwalt Jason Lewis am Donnerstag (Ortszeit) in seinem Eröffnungsplädoyer in Santa Fe.