So reagiert die ukrainische Bevölkerung auf die Wahl von Donald Trump

Spott für Trump – erstes Wahlversprechen schon gebrochen

Viel hat Trump seinen Wählern versprochen. Sehr viel. So hatte der 78-Jährige immer wieder verkündet, er könne den Ukrainekrieg beenden. Und das sofort – «innerhalb von 24 Stunden nach meiner Wiederwahl», wie Trump versprach. Nun hat er dieses Wahlversprechen bereits gebrochen, wie die ersten Kommentatoren bei X schreiben – etwa der Account «Republicans against Trump» , dem rund 800'000 User folgen.Trump hatte dieses Versprechen wiederholt abgegeben: bei Spendenveranstaltungen, Wahlkampfauftritten oder auch in Fernseh-Interviews.Tatsächlich hat Trump nach seinem Wahlsieg bereits mit dem ukrainischen Präsidenten gesprochen. Es sei ein «ausgezeichnetes Telefonat» gewesen, sagte Selenskyj später. Beide Politiker sollen sich auf eine Weiterführung des Dialogs geeinigt haben.